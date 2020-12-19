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بهاء أبو شقة يرد بقوة على تقرير البرلمان الأوروبي ضد مصر

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:46 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد، ردا على ادعاءات البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان في مصر، إننا في دولة قانون تلتزم بالشرعية الدستورية، وهناك دستور وقانون إجراءات وهناك قضاء ممثل في النيابة العامة التي تباشر التحقيقات وقضاء مصري له تاريخ ناصع ومشرف وهو قضاء مستقل.

وأضاف بهاء أبو شقة في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن النيابة العامة تشرف على السجون وتستمع لأي شكوى من أي مسجون ويتم التحقيق في أي واقعة".

وتابع بهاء الدين أبو شقة: "تم إجراء انتخابات مجلس الشيوخ والنواب وفق قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذي أصدره مجلس النواب المصري، وهذا القانون به ضمانات غير مسبوقة والانتخابات في مصر يشرف عليها القضاء والهيئة الوطنية للانتخابات منذ الإعلان عن فتح باب الترشح وحتى إعلان النتيجة النهائية".

وأكمل بهاء ابو شقة: "نتيجة انتخابات مجلس النواب أظهرت تمثيل عدد كبير من الأحزاب في مجلس النواب واتحدى أي شخص يشكك في نتيجة انتخابات مجلسى النواب والشيوخ".

ولفت بهاء الدين ابو شقة: "33 مليون مصري خرجوا في وقت واحد وفي كل ربوع مصر لعزل الإخوان للحفاظ على الحقوق المشروع للمواطن المصري في ثورة 30 يونيو".

وأكمل بهاء أبو شقة: "حديث البرلمان الأوروبي مرفوض لأنه تدخل في دولة مستقلة ذات سيادة، وأين البرلمان الأوروبي من الإرهاب والتدمير الذي حدث في مصر ولماذا لم يتحدثوا عن حقوق الأبرياء الذين استشهدوا على يد العناصر الإرهابية".
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