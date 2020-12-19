محسن ياجور يقود الرجاء للفوز على نهضة بركان 1-0 وتصدر الدوري المغربي

تصدر فريق الرجاء الدوري المغربي لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه على مضيفه نهضة بركان 1 / صفر اليوم السبت في الجولة الرابعة من الدوري والتي شهدت أيضا فوز الوداد على حسنية أغادير 3 / صفر، وتعادل شباب المحمدية مع سريع وادي زم سلبيا ويوسفية برشيد مع أولمبيك أسفي بذات النتيجة.





وسجل هدف المباراة الوحيد محسن ياجور، لاعب نهضة بركان، بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 65.





ورفع الرجاء رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، بشكل مؤقت، وبفارق نقطة أمام الوداد واتحاد طنجة، فيما توقف رصيد نهضة بركان عند سبع نقاط في المركز الخامس.





وفي المباراة الثانية، فاز الوداد على ضيفه حسنية أغادير 3 / صفر.





وسجل أهداف الوداد مؤيد اللافي في الدقيقة 43 من ركلة جزاء وسايمون موسوفا في الدقيقة 53 وأيوب العملود في الدقيقة الأخيرة من المباراة.





وشهدت المباراة طرد جمال الشماخ لاعب حسنية أغادير في الدقيقة 77





ورفع الوداد رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام اتحاد طنجه، وتوقف رصيد حسنية أغادير عند نقطتين في المركز الثالث عشر.





وفي المباراة الثالثة، تعادل شباب المحمدية مع سريع وادي زم سلبيا.





ورفع شباب المحمدية رصيده إلى ثمان نقاط في المركز الرابع، كما رفع سريع وادي زم رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني عشر.





وفي المباراة الثالثة، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين يوسفية برشيد وضيفه أولمبيك أسفي.





وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.





ورفع يوسفية برشيد رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الحادي عشر، كما رفع أولمبيك أسفي رصيده إلى سبع نقاط في المركز السادس.



