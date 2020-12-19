بمشاركة 5 وزراء.. أحمد موسى: أبو العينين ترأس جلسة جذب الاستثمارات في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مؤسسة أخبار اليوم عقدت مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع وحضره النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، وعدد كبير من الوزراء وألقى وزير المالية كلمة نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي .





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن محمد معيط أكد في كلمته على ما قامت به الحكومة في مواجهة جائحة كورونا و تحدث عن مؤشرات الاقتصاد المصري والتي فاقت توقعات المؤسسات الدولية.





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" وزير المالية أكد أن مصر الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وافريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم الدولية ".





واكمل الإعلامي أحمد موسى:" محمد أبو العينين ترأس جلسة جذب الاستثمارات في مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي وشارك فيها 5 وزراء".





وفي سياق متصل أ شاد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، بالقوانين التى تشجع على جذب الاستثمار وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قائلا: "أنا في غاية الفخر بأداء وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، التي تشجع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومجهوداتها في جذب الاستثمار"، مضيفًا أن جميع القوانين والتحديثات الجديدة في قوانين الصناعة، ساهمت في جذب الاستثمارات.





واوضح أن جميع الخطط السابقة التي استغرقت عشرات السنوات دون جدوى تتحقق حاليا بإرادة على أرض الواقع، جاء ذلك خلال إدارته جلسة فى مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى.





ولفت "أبو العينين" إلى مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي زرع في جميع المستثمرين والوزراء تحقيق رؤية مصر الطموحة، مبديا فخره واعتزازه بجميع المشاريع الحديثة، خاصة "العاصمة الإدارية الجديدة".





وأشار أبو العينين إلى أن الهدف الأساسى للصناعة فى الوقت الحالى الانطلاق لطموحات غير تقليدية والتى تحتاج إلى بنية أساسية، مؤكدا أن مصر تمتلك عملاقا من العمالقة الكبار للتشييد والبناء فى مصر، وهو الفريق كامل الوزير، وزير النقل.





وأضاف "نحن اليوم في تحدٍ، الكل يتكلم عن المحنة التي ألمت بالعالم، وهي أزمة كورونا، ولكن يكمن التحدي الحقيقي في كيفية تحويل هذه المحنة إلى منحة"، مؤكدًا أن التحدى كبير يضع مسئولية كبيرة جدًا ليس فقط على الحكومة بل على جميع أفراد الشعب، وشدد على أن مصر تبنى الإنجازات، وما تحقق فى السنوات الستة الماضية لم يكن سيتحقق فى الـ 30 سنة.





وأضاف أن الحكومة استطاعت فى وقت قصير أن تحقق نتائج كثيرة، وكسبت ثقة الشعب وتؤدي رسالة عصرية، موجهًا التحية إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ورفاقه، قائلًًا "الحكومة قامت بإنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية"، وتعمل على الانطلاق نحو رؤى مستقبل ونحو طموحات رسمها القائد والزعيم عبدالفتاح السيسى.





وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما تحدث عن كل إنجازات مصر اختزلها فى عبارات رقيقة، قائلًا "إن كل ما تم خطوة من ألف خطوة، وهذه رسالة فكرية عميقة جدًا"، وهو ما يوضح رؤى القائد، وخطابه للعالم كله بلغة العصر لغة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى.