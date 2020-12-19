بعد الوعكة الصحية.. هاني شاكر يكشف تفاصيل الحالة الصحية للكينج محمد منير

علّق الفنان الكبير هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية على تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير محمد منير قائلًا: "أطمن الجمهور الذي يحب محمد منير عن حالته الصحية فعلًا كان تعب بسبب المجهود الكبير الذي بذله في ألبومه الاخيرة حيث أصابته وعكة اضطر على إثرها التوجه للمستشفى وإجراء بعض الفحوصات وهو دلوقتي زي الفل مافيش حاجة وحشة من اللي تردّد أنه مصاب بها".
وأضاف «شاكر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON": "هو الحمد لله بخير وفي بيته بيستجم وبطمن كل جمهوره العريض".
وكشف أنه هاتفه وإطمئن عليه وتابع : " كلمته من يومين وإطمنت عليه وبتصل بالمقربين ليه طول الوقت وأتمنى أنه يكمل فترة النقاهة ويلتزم بتعليمات الاطباء لازم يرتاح واتفقت معاه على ده لازم يستجم ويرتاح ومافيش أي مرض مصاب بيه من اللي سمعناه لاني إتخضيت لما قرأت الاخبار دي ".
وحول علاقته به قال: "محمد بالنسبة لي أخ عزيز ومن قبل مايبقى فنان كبير كلنا بنحبه وبنحب بلده بلاد النوبة الي بتعبر عن تراب مصر وفنها الاصيل أنا بحبه على المستوى الشخصى ومن وقت للتاني بنتكلم وبناخد رأي بعض في حاجات تخص الحالة الي عايشينها".
وواصل: "موسيقى محمد منير بالنسبة لنا جميعًا وماقدمه للفن المصري هي حالة خاصة به جدًا بشكل مميز جدًا وبصوت مختلف فيه بساطة وحلاوة في نفس الوقت وبيغني الغناء الجميل الي كلنا بنحبه الي بيخش القلب ويعبر عن أصوله وجذوره في أسوان والنوبة التي ينحدر منها وده سبب حلاوته".
وأتم: " لون بشرته السمرا الجميلة الرائعة التي تظهر سمار المصريين واصالتهم بالاضافة لموسيقى النوبة الاصيلة وهو مغناش بس كده غنى كل الالوان هو فعلًا حالة مختلفة لطبيعة صوته".
وأكمل: "مابزقهش لما بسمع أغانيه حتى بالرغم من وجود اصوات أخرى قد تكون لديها إمكانيات ومساحات أكبر لكن مش بنقدر نسمعهم على طول لكن منير من بساطته وحلاونه مابنزهقش منه حتى لو سمعناه 24 ساعة".