بعد الوعكة الصحية.. هاني شاكر يكشف تفاصيل الحالة الصحية للكينج محمد منير

علّق الفنان الكبير هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية على تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير محمد منير قائلًا: "أطمن الجمهور الذي يحب محمد منير عن حالته الصحية فعلًا كان تعب بسبب المجهود الكبير الذي بذله في ألبومه الاخيرة حيث أصابته وعكة اضطر على إثرها التوجه للمستشفى وإجراء بعض الفحوصات وهو دلوقتي زي الفل مافيش حاجة وحشة من اللي تردّد أنه مصاب بها".

وأضاف «شاكر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON": "هو الحمد لله بخير وفي بيته بيستجم وبطمن كل جمهوره العريض".





وكشف أنه هاتفه وإطمئن عليه وتابع : " كلمته من يومين وإطمنت عليه وبتصل بالمقربين ليه طول الوقت وأتمنى أنه يكمل فترة النقاهة ويلتزم بتعليمات الاطباء لازم يرتاح واتفقت معاه على ده لازم يستجم ويرتاح ومافيش أي مرض مصاب بيه من اللي سمعناه لاني إتخضيت لما قرأت الاخبار دي ".





وحول علاقته به قال: "محمد بالنسبة لي أخ عزيز ومن قبل مايبقى فنان كبير كلنا بنحبه وبنحب بلده بلاد النوبة الي بتعبر عن تراب مصر وفنها الاصيل أنا بحبه على المستوى الشخصى ومن وقت للتاني بنتكلم وبناخد رأي بعض في حاجات تخص الحالة الي عايشينها".

وواصل: "موسيقى محمد منير بالنسبة لنا جميعًا وماقدمه للفن المصري هي حالة خاصة به جدًا بشكل مميز جدًا وبصوت مختلف فيه بساطة وحلاوة في نفس الوقت وبيغني الغناء الجميل الي كلنا بنحبه الي بيخش القلب ويعبر عن أصوله وجذوره في أسوان والنوبة التي ينحدر منها وده سبب حلاوته".





وأتم: " لون بشرته السمرا الجميلة الرائعة التي تظهر سمار المصريين واصالتهم بالاضافة لموسيقى النوبة الاصيلة وهو مغناش بس كده غنى كل الالوان هو فعلًا حالة مختلفة لطبيعة صوته".



