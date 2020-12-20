مشادة كلامية بين أبو الليف وأيمن بهجت قمر رغم صلة القرابة .. الخال : أفتكر مين أول واحد أخدك من إيدك.. والشاعر : وقفت بجانبه رغم خسارتى

أبو الليف : أفتكر مين أول واحد أخدك من إيدك معاه ودخلك استوديو

أيمن بهجت قمر : برغم خسارتى كان حماسى له طاغى





نشب خلاف حاد بين المطرب نادر ابو الليف، والشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر، الايام القليلة الماضية، حيث دخل الطرفان في مشادة كلامية عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.





نرصد القصة الكاملة لخلاف ابو الليف وايمن بهجت قمر.





كانت البداية مع المطرب نادر أبو الليف، الذى كتب على صفحته على فيسبوك : "إلى كل أحبابي وأصدقائي ومتابعيني وجمهوري، ابن أختي اللي أنا خاله الشاعر أيمن بهجت قمر بيستفزني إني اتكلم، وأنا عمّال بقول إنه في مقام ابني وأنا اللي مربيه وأنا خاله وأنا الكبير وساكت، هقول حاجة واحدة فقط لا غير علشان الدنيا كلها تعرف وتفهم ومش هتكلم تاني.





وتابع: أفتكر مين أول واحد أخدك من إيدك معاه ودخلك استوديو وافتكر مين شجعك إنك تكتب، وافتكر مين اللي أخد منك وغنالك أول أغنية في حياتك، وبرضه أنا خالك وأنا الكبير وربنا يكرمك ويوفقك ويباركلك ويفرحك بأولادك ويزيدك من نعيم الله، نجاحك نجاحي واللي بيني وبينك دم لازم تفهم كده، دا لو مش فاهم الدنيا متسابة ومش هناخد معانا غير عملنا في دنيتنا.





واستطرد: وكل المطبلاتية اللي بيطبلولك مش عايزين الخير ليك صدقني اللي منك منك ربنا يوسع رزقك ويفرح قلبك بأولادك، ماتفرحش حد فينا لأنك بعيد عن الفن إنت غالي عندي ومش بقول كده علشان أي غرض أو هدف غير محبة والله، ده للتوضيح مش أكتر علشان بس الناس تعرف وتفهم الصح مين خدم مين ومين ساعد مين ومين قدم مين ومين قبل مين، ده طبعا للتفكر والتذكير فقط لاغير، ماكنتش حابب أفتح بقي قسما بالله وحياة أولادي، بس بجد أشكرك على وقوفك جمبي ومساعدتك ليا بقولها قصاد كل الدنيا شكرا.





رد ايمن بهجت قمر:





وجاء حديث ابو الليف ليثير استفزاز أيمن بهجت قمر والذى كشف كثيرا من التفاصيل عبر فيسبوك قائلا : "فيه موضوع متعلق من سبع سنين أنا ما اتكلمتش فيه، بس واضح إن الفنان نادر أبو الليف اللي بتجمعني بيه صلة قرابة، مصمم إنه يخليني أتكلم وأنا هتكلم بالأصول وإحترامًا لصلة القرابة.. أكتر من مرة (نادر) طلع بيلمح إننا قصرنا معاه أو حاجات من هذا القبيل، وبما إنه كلام يخص العمل مش عن العلاقات الشخصية، فأعتقد التوضيح ممكن يكون مهم عشان نقفل الصفحة دي وكلامي كله عليه شهود موجودين من زملاء ومن أقارب كمان من الدرجة الأولى".





وتابع ايمن : "في 2009 لما اشتغلنا أنا وتوما والملحن محمد يحيى، وقدمنا أول ألبوم لأبو الليف من إنتاجنا.. إحنا ما استخسرناش أي حاجة معاه، وعملنا ألبوم كسر الدنيا، واللي حضراتكم ماتعرفهوش إننا لما تعاقدنا مع أ/ جمال مروان شركة ميلودي في وقت عزها وعز قنواتها، إتفقنا أنا ويحيى وتوما على أن المبلغ اللي هتدفعه الشركة، هنقسمه على أربعة وما فكرناش إننا أسماء و(نادر) صوت جديد، وبعد ما نحسب مثلًا التكلفة الفعلية الكبيرة للألبوم، وأعتقد الكواليتي كان واضح، يعني إحنا كنا جدعان معاه وأوي كمان، وكنا كمنتجين بناخد نسبة إحنا التلاتة 10 في المية لكل واحد، يعني لو (أبو الليف) طلع فرح كان بيطلع لي 300 جنيه".









وقال أيمن: "المهم..حصلت مشاكل و(ميلودي) كانت بتقفل وحصل بينا وبينهم مشاكل وقضايا، وكان أبو الليف هيتوقف، لجأنا للمستشار مرتضى منصور اللي وقف جنبنا وقتها بلا مقابل بسبب تعاطفه معانا، وبسبب تاني إن أمير مرتضى كان عايز يخدمني ويستجدع معايا كعادته، وبالفعل نجحنا إننا نتعاقد مع شركة (نجوم ريكوردز) ومضينا معاهم، وتاني قسمنا مبلغ التعاقد على أربعة، برغم إني كنت بطلع خسران كل ألبوم، وما بكملش أجري كشاعر في الأغاني، بس كان حماسي طاغي للتجربة".









واستكمل أيمن : "نزل الألبوم وقت نجاح الإخوان، وما عملش جو وابتدت البلد تدخل في ظروف صعبة، وفي وقت الإعلان الدستوري لمرسي والبلد في مظاهرات وواقفة، ابتدى (نادر) يضغط .. هو أنا ليه مش بنزل حفلات؟ فين الكليبات؟ فين الأفراح ؟ مع إن الشعب كان قاعد عند الاتحادية والتحرير وقتها".





وأوضح بهجت قمر : "هو نجح في وقت صعب.. فضل يضغط وراح باعت رسالة لكريم الحميدي اللي كان مسؤول وقتها في (نجوم ريكوردز) و(كريم) موجود، وكانت رسالة مش لطيفة، وطلب وقتها فسخ التعاقد معانا ومع (نجوم ريكوردز)، وأنا وقتها اتصدمت.. افسخ مع نجوم ريكوردز.. مع توما.. مع يحيى.. بس مش معايا أنا! .. المهم عاملناه بمنتهى الاحترام والرقي أنا ويحيى وتوما وفسخنا بالحسنى، وكالعادة نجوم ريكوردز محترمين أ/ أيمن سالم ومدام هالة حجازي، وتنازلوا عن الشرط الجزائي، وخسرنا تعاقد محترم جدًا عمرنا ما هنعرف نعوض ربعه النهاردة".





وأشار قمر : "كان فيه حسابات بينا، قولنا في بيتها وحبيبنا واخونا وأدينا له كامل حريته، وبرغم أنه كان بيشتكي أيام الإعلان الدستوري أن نوعية الاغاني اللي بكتبهاله مش بتأكله عيش، زائد إننا متفقين معاه ما فيش شارع الهرم من البدايه جه قال انا عايز اغني شعبي صرف وده ماكانش اتفاقنا، اتفاجئنا أول ما سابنا إنه راح عمل أغنية اسمها (كينج كونج ٢) مع أخويا الشاعر هشام صادق، وطبعًا أنا ما زعلتش لأن ده (هشام) ومعاه مني تصريح يعمل اللي هو عايزه، إحنا اخوات.. بس استغربت بصراحة، إنت ليه يا (نادر) سبتنا عشان أغانينا مش بتنزلك لايف أيام الإعلان الدستوري، ورايح تعمل تاني نفس اللون!".





وأضاف ايمن : "المهم لما ما مشيتش الدنيا، ابتدى يلمح بتقصيرنا معاه في اللقاءات، وإلتزمنا الصمت.. سمعت كلام من عينة إن أنا مانع ظهوره في القنوات.. واستغربت أنه شايفني بالقوة والسطوة دي.. وكلام كتير بيوصلني بس مش ده المهم.. من سنتين لقيت الفنان أحمد فهمي بيرشحه لتتر مسلسل (الواد سيد الشحات)..رحبت جدًا وعادي والأغنية نزلت.. فأنا حقيقي مش فاهم لحد دلوقتي هو بيقول ليه كده، وعايز إيه؟ وإحنا قصرنا في إيه؟.. ربنا يوفقك يا "نادر"، ويكتب لك الخير في حياتك، ومن فضلك كفاية لحد كده".