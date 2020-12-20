ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صالح جمعة يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي.. وتمسك موسيماني به.. واحترافية مسئولي سيراميكا كليوباترا.. فيديو

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:39 ص
صالح جمعة
صالح جمعة
Advertisements
عمرو ابوبكر
كشف صالح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا عن كيفية الرحيل من النادي الأهلي، وحديثه مع سيد عبد الحفيظ.

وقال "جمعة" خلال تصريحاته على فضائية "صدى البلد" في برنامج الماتش الذي يقدّمه الإعلامي هاني حتحوت إنه، عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لم تزيد على 10 دقائق، وكان الحديث معه حول الإعارة ولكنه فضل الرحيل نهائيًا.

وتابع:" انتهى التعاقد مع النادي الأهلي بشكل مميز ورحيلي لم يكن به أي مشكلة وهذا ما تعودت عليه داخل النادي الأهلي.

وأضاف جمعة أنه عقب إنهاء تعاقده مع النادي الأهلي تحدث إلى فرج عامر للانضمام إلى نادي سموحة، كما توسط حسام عاشور لضمه للاتحاد السكندري ولكن هيثم شعبان كان له الأفضلية. 

وأردف صالح جمعة: "موسيماني لم يكن يرغب في رحيلي عن النادي الأهلي، ولكن كانت رغبة لجنة التخطيط في الإعارة فقط. 

وأشار جمعة الى أنه بعد تواصله مع هيثم شعبان قابل مجلس الإدارة، قائلاً: "ما وجدته من طارق أبو العينين ومعتز البطاوي المسئولين عن التعاقد معي احترافية كبيرة للغاية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد 6 سنوات من اعتزاله .. أسامة حسني يكشف الكواليس الأسرية مع الخطيب عقب رحيله عن الأهلي .. ويؤكد: الحصول على الحق بالقانون وليس بالتدني

محمد إبراهيم بعد انتقاله إلى سيراميكا كليوباترا: شفرة هيثم شعبان تعيدني للمنتخب

سيراميكا كليوباترا يضم محمد حسن لاعب وسط الزمالك لمدة 5 مواسم

معتز البطاوي يكشف موقف سيراميكا كليوباترا من ضم صالح جمعة

رسميا.. سيراميكا كليوباترا يعلن انضمام صالح جمعة لصفوفه في صفقة انتقال حر

غدا .. سيراميكا كليوباترا يواجه وادي دجلة وديًا

ترشيحاتنا

محمد منير يغادر المستشفى إلى منزله.. بيان من نقابة المهن الموسيقية

إغلاق عام في لندن وأجزاء من انجلترا بعد ظهور سلالة جديدة لكورونا

لم يخترع المفتي فقهًا جديدًا بطهارة الكلب.. اعرف آراء العلماء

لماذا لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ؟ 4 أسباب لا يعرفها الكثير

السياحة: إلغاء حفلات رأس السنة بالمطاعم والفنادق ..فيديو

4 سنين لا تنام .. سيدة تكشف تفاصيل مقتل نجلها على يد زوجته وعشيقها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع جديد أكثر خطورة.. 7 أعراض للإصابة بـ فيروس كورونا المتحور

طريقة تحضير حمص الشام

لمواجهة الموجة الثانية من كورونا.. 12 طعاما غنيا بفيتامين سي