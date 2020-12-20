تحضير سردين مقلي.. هتعمليه زي المحترفين وبأكثر من وصفة

يمتلك السردين فوائد عديدة للجسم، ويمكن تحضيره مقلي بمذاق مميز ورائع في المنزل بسهولة وبساطة دون الحاجة لإعداد صواني أو الانتظار وقتا طويلا حتى يتم تخليله.





نقدم لكم مجموعة من الطرق المتنوعة التى تمكنكم من تحضير سردين مقلى مثل المحترفين .

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سردين مقلي مقرمش

الشيف شربيني

مقادير سردين مقلي

كزبرة خضراء

سردين

فلفل حار

ليمون

دقيق

زيت

ثوم

كمون

ملح

فلفل اسود

خل

طريقة عمل سردين مقلي

* قومي بفرم الكزبرة الخضراء مع الثوم والكمون وشبت والملح والفلفل والفلفل الحار والخل والليمون حتى يصبح لديك صوص سائل.

* قومي بتتبيل السردين بخليط الثوم والكزبرة الخضراء من الداخل والخارج ثم ضعي السمك في الدقيق وقلبيه على الوجهين ثم اقليه في زيت غزير ساخن.

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تتبيلة السردين المقلي

مقادير تتبيلة السردين المقلي

هريسة شطة

ثوم

ليمون

كمون

شطة

ملح

فلفل أسود

بقدونس

طريقة تحضير سمك سردين مقلي

* جهزي تتبلية السردين بفرم الثوم ثم خلطه مع باقي مكونات التتبيلة وهي عصير الليمون والشطة وهريسة الشطة والملح والفلفل الأسود والكمون ثم يوضع فى الدقيق ويلقى.





طريقة عمل السردين المقلى فتكات

المقادير

فلفل أسود

ملح

ملعقة صغيرة بابريكا مطحونة

كوب دقيق

2 فص ثوم مفروم

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

3 ملاعق كبيرة كزبرة خضراء

3 ملاعق كبيرة أوراق نعناع

3 ملاعق كبيرة أوراق بقدونس

0.50 كيلو سردين

2 كوب زيت للقلي





طريقة عمل السردين المقلى فتكات

- ابدأى بتنظيف السمك جيدًا مع التخلص من الأحشاء ثم اغسليه بمياه ممتلئة بالملح والدقيق ثم يُشطف ويُجفف جيدًا.

- فى بولة كبيرة اخلطي الكزبرة الخضراء والنعناع والبقدونس مع عصير الليمون وزيت الزيتون والثوم المفروم وقلبيهم.

- ضع الدقيق في وعاء ثم ضيفي البابريكا، والملح والفلفل وتُخلط جيدًا حتى تتجانس المكونات.

- ياحشى السمك بخليط الأعشاب مع إحكام غلق تجويف البطن باستخدام خلة أسنان.

- رشي الدقيق على السمك حتى يغطيه تمامًا ويُنفض للتخلص من الدقيق الزائد.

- سخني الزيت على نار عالية، وحمري السمك من الجهتين، ثم ضعيه على مناديل ورقية لامتصاص الزيت الزائد، ويقدم مع السلطة والليمون.





طريقة عمل السردين المقلي للشيف حسن

المقادير

كيلو سمك بلطي

معلقة صغيرة بشر ليمون

معلقة كبيرة ثوم مفروم

نصف كوب عصير ليمون

نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة

ربع كوب هريسة حارة

ربع كوب زيت

معلقة كبيرة ملح

نصف معلقة صغيرة فلفل أسود

معلقة صغيرة كمون

دقيق للتغطية

زيت للقلي





طريقة عمل السردين المقلي للشيف حسن

نظفي السمك جيدا ثم ضعي بشر اليمون في بولة، وضيفي إليه الكزبرة الخضراء والثوم والهريسة وعصير الليمون والزيت، وقلبيهم جيدا.

تبلي الخليط بالملح والفلفل الاسود والكمون وقلبيهم مرة أخرىثم وزعيهم على السردين جيدا من الداخل والخارج واتركيهم ساعة على الاقل.

ضعي السمك في الدقيق وقلبيه على الجانبين ثم ضعيه في زيت ساخن وقلبيه على الجانبين حتى يصبح لونه ذهبي ويقدم ساخن.



