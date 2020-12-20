نصائح الخطيب لـ صالح جمعة.. لا أريد تكرار تجربة محمد عباس

كشف صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا والأهلي السابق عن تفاصيل حوار دار مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء عقب عودته من الاتفاق السعودي.

وقال صالح جمعة خلال لقاء ببرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: تحدث معي محمود الخطيب فور انتهاء إعارتي من الاتفاق السعودي وأكد لي أنه لا يفضل تكرار تجربة محمد عباس لاعب الأهلي السابق.

وأضاف: قال بيبو، في جيلي كان هناك لاعبين مميزين وأتمنى أن لا تكرر تجربة محمد عباس الذي كان يملك إمكانيات كبيرة.

وتابع صالح جمعة: قدمت موسم جيد بعد عودتي من السعودية وحصلنا على لقب الدوري تحت قيادة لاسارتي رغم ابتعادنا عن المنافسة في البداية.





وأكد صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا أنه لم يتحدث مع محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي منذ فترة طويلة، وأ نه لم يعد بنفس درجة القرب مع محمد صلاح الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه لا يترك أي مباراة لليفربول الإنجليزي إلا لو شاهدها لمتابعة محمد صلاح.



