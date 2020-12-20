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رياضة

الأزمة تشتعل.. أشيمبونج يرفض التفاوض مع الزمالك ويهدد بالتصعيد

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:47 ص
أشيمبونج
أشيمبونج
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محمد رشاد
كشف وائل الخربتاوي وكيل أعمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق بنيامين أشيمبونج تطورات أزمة المهاجم الغاني مع القلعة البيضاء.

وكانت أزمة المستحقات قد اشتعلت بين أشيمبونج بعد رحيله عن الزمالك بفترة قصيرة، والتي انتهت بالحكم للاعب في الحصول على مبلغ 20 مليون جنيه.

وقال الخربتاوي في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس": "محامي أشيمبونج لا يريد أن يصل لحل، وأرسل خطاب إلى نادي الزمالك اليوم يبلغه بتطور الإجراءات حال عدم سداد الغرامة خلال 30 يومًا".

وأضاف: "الزمالك سيقوم بتصعيد القضية للمحكمة الفيدرالية من أجل إطالة الوقت، لكي يصل لتفاوض مع اللاعب أو المحامي، لكن الاثنين يرفضان الجلوس مع الزمالك للوصول لحل".

وأتم: "اللاعب متواجد حاليًا في مصر، هو يشعر أنه ظلم في الزمالك ، لدي حل لنادي الزمالك لهذه الأزمة ولكن لن أفصح عنه الآن".

وفى سياق متصل قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسئولي نادي الزمالك قرروا إعادة الايفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق المعار الي الاتحاد السكندري، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تدعيم خط هجوم الفارس الأبيض. 

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "سيسيه كان معارًا للاتحاد السكندري حتي نهاية الموسم الجاري، لكن مع فترة التألق التي يعيشيها مع ناديه، ونجاحه في تسجيل هدفين في أول جولتين بالدوري، دفع مسؤولي الزمالك للمطالبة بعودته في يناير المقبل".

وعقد البرتغالي "جايمي باتشيكو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليًا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة. 

وطالب "باتشيكو"، اللاعبين بطي صفحة لقاء بيراميدز الأخيرة، والتركيز في المواجهات المقبلة.

ووجه المدير الفني، اللاعبين بالاستعداد القوي لبدء المشوار الأفريقي، وتحقيق نتيجة إيجابية، وانطلاقة طيبة وقوية في البطولة.

ويستهل الزمالك مبارياته ببطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة "الغزالة" التشادي يوم ٢٣ ديسمبر الجاري في ذهاب دور الـ٣٢ للبطولة.
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