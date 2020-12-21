عشبة مهملة ترفع المناعة وتحمي من عدوى كورونا



فوائد صحية مذهلة لتناول السماق فهو غني بالعديد من المركبات الحيوية مثل الفلافونويد وأحماض الفينول والكيرسيتين وحمض الجاليك والكايمبفيرول إليك فوائد صحية مذهلة لتناول السماق يقدمها موقع بولد سكاى الهندى









وفقًا لدراسة ، يمكن أن تكون المواد الكيميائية النباتية الموجودة في السماق مثل التانينات والفلافونويد والبوليفينول فعالة في علاج عدوى COVID-19. يمكن أن يساعد النشاط المضاد للفيروسات ، ومضاد التخثر ، ومضاد للدم ، ومضاد الالتهاب ، ووقاية الكبد ومضاد الأكسدة للعشب في تقليل الحمل الفيروسي والحماية من أعراضه ومضاعفاته المختلفة.





2. يعالج مرض السكري







وفقا لدراسة ، يرتبط استهلاك السماق بانخفاض في حالة نسبة السكر في الدم لمرضى السكري من النوع 2. يساعد السماق على خفض مستويات الجلوكوز في الجسم ، ويعيد مستوى الجلوكوز في الدم إلى حالته الطبيعية ، كما يمنع تلف البنكرياس بسبب نشاطه المضاد للأكسدة.





3. يقلل من آلام العضلات







أظهرت دراسة أن شرب عصير السماق يساعد في تخفيف آلام العضلات الناتجة عن التمارين المكثفة مثل التمارين الرياضية. يوفر العشب أيضًا تأثيرًا وقائيًا للعضلات بسبب وجود مركبات الفينول.







4. يدير الكوليسترول







يقلل السماق من الكوليسترول الكلي ومستويات الدهون الثلاثية في الجسم بسبب آثاره الواقية من تصلب الشرايين. له تأثير كبير على مستويات الكوليسترول في الدم لدى مرضى السكري وبالتالي قد يساعد في تقليل تركيز الدهون ، وخاصة لدى مرضى السكري





5. يمنع مشاكل الجهاز الهضمي







السماق فعال في علاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإسهال وآلام المعدة وانتفاخ البطن والارتجاع الحمضي والإمساك وعسر الهضم وعدم انتظام حركة الأمعاء. هذا يرجع إلى السماق كمضاد للالتهابات.





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