الخطر يتزايد .. سلالة جديدة من كورونا تضرب جنوب إفريقيا

اكتشف العلماء في جنوب افريقيا أن الشكل الجديد ينتشر بشكل أسرع مع حمولات فيروسية أعلى.





ذكر موقع " Lepoint " أن جنوب إفريقيا تواجه موجة ثانية عنيفة من Covid-19 بسبب نوع جديد من الفيروس في جنوب إفريقيا يبدو أنه ينتشر بشكل أسرع مع حمولات فيروسية أعلى.





على الطرق السريعة بجنوب إفريقيا التي تدور باتجاه شواطئ الجنوب الشرقي ، تجمعت آلاف السيارات في الأيام الأخيرة: تتزامن هذه الفترة مع بداية الصيف وإجازة الصيف في هذا الجزء من العالم. لكن في هذه المناطق السياحية حيث ينتشر الفيروس بالفعل بسرعة مقلقة ، لم تطول أيام على الشاطئ هذا العام: إغلاق عرضي ، والحد من التجمعات ، واتساع حظر التجول ، الدولة الأفريقية الأكثر تضررًا من الفيروس مع ما يقرب من 900000 حالة أعطت منعطفًا للقيود الصحية.





حتى وقت قريب جدًا ، لم يفهم علماء جنوب إفريقيا سبب انتشار الموجة الثانية من Covid-19 بهذه السرعة ، خاصة بين المرضى الأصغر سنًا.





كشف وزير الصحة ، أمس الجمعة ، دون وجود أي دراسة منشورة من قبل علماء آخرين أو في مجلة ، عن وجود سلالة جديدة من فيروس كورونا يمكن أن تفسر السرعة.





وقال الوزير زويليني مخيزي في بيان إن "متغير 501.V2" من الفيروس حدده باحثون من جنوب إفريقيا وأبلغوا منظمة الصحة العالمية.

قام هذا الفريق بتسلسل مئات العينات من جميع أنحاء البلاد منذ بدء الوباء في مارس، وقال "لقد لاحظوا أن نوعًا معينًا واحدًا يهيمن على نتائج الشهرين الماضيين" بعد أن تجاوزت جنوب إفريقيا علامة 10.000 حالة جديدة يوم الأربعاء (16 ديسمبر) للمرة الأولى منذ ذلك الحين.





نوع جديد يبدو أنه ينتشر بشكل أسرع

بالإضافة إلى ذلك ، لاحظ أطباء جنوب إفريقيا حدوث تغيير في المشهد الوبائي ، خاصة مع المزيد من المرضى الأصغر سنًا ، الذين لا يعانون من أمراض مصاحبة ، والذين يصابون بأشكال حادة من المرض. وأضاف الوزير أن جميع العناصر "تشير بقوة إلى أن الموجة الثانية التي نمر بها تحمل هذا البديل الجديد".









شارك فريق الباحثين الجنوب أفريقيين ، بقيادة الأستاذ توليو دي أوليفيرا (مركز KRISP ، جامعة كوازولو ناتال) ، ملاحظاتهم مع المجتمع العلمي، كما نبهت المملكة المتحدة إلى تحديد البديل الجنوب أفريقي ، مما مكّن الباحثين في المملكة المتحدة "من دراسة عيناتهم الخاصة والعثور على متغير مشابه" يحتمل أن يكون متورطًا في الانتقال المتفشي الذي لوحظ في بعض. مناطق البلاد بحسب حديث الوزير.





تم بالفعل ملاحظة الطفرات السابقة لـ Sars-CoV2 والإبلاغ عنها في جميع أنحاء العالم، عادةً ما يكون لهذه التغييرات ، المسماة الطفرات ، تأثير ضئيل ويمكن أن تصبح بعض السلالات أكثر شيوعًا بالصدفة.



