ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الخطر يتزايد .. سلالة جديدة من كورونا تضرب جنوب إفريقيا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:49 م
الخطر يتزايد .. سلالة
الخطر يتزايد .. سلالة جديدة من كورونا تضرب جنوب إفريقيا
Advertisements
اسماء محمد
اكتشف العلماء في جنوب افريقيا أن الشكل الجديد ينتشر بشكل أسرع مع حمولات فيروسية أعلى. 

ذكر موقع " Lepoint " أن جنوب إفريقيا تواجه موجة ثانية عنيفة من Covid-19 بسبب نوع جديد من الفيروس في جنوب إفريقيا يبدو أنه ينتشر بشكل أسرع مع حمولات فيروسية أعلى. 

على الطرق السريعة بجنوب إفريقيا التي تدور باتجاه شواطئ الجنوب الشرقي ، تجمعت آلاف السيارات في الأيام الأخيرة: تتزامن هذه الفترة مع بداية الصيف وإجازة الصيف في هذا الجزء من العالم. لكن في هذه المناطق السياحية حيث ينتشر الفيروس بالفعل بسرعة مقلقة ، لم تطول أيام على الشاطئ هذا العام: إغلاق عرضي ، والحد من التجمعات ، واتساع حظر التجول ، الدولة الأفريقية الأكثر تضررًا من الفيروس مع ما يقرب من 900000 حالة أعطت منعطفًا للقيود الصحية.

حتى وقت قريب جدًا ، لم يفهم علماء جنوب إفريقيا سبب انتشار الموجة الثانية من Covid-19 بهذه السرعة ، خاصة بين المرضى الأصغر سنًا. 

كشف وزير الصحة ، أمس الجمعة ، دون وجود أي دراسة منشورة من قبل علماء آخرين أو في مجلة ، عن وجود سلالة جديدة من فيروس كورونا  يمكن أن تفسر السرعة. 

وقال الوزير زويليني مخيزي في بيان إن "متغير 501.V2" من الفيروس حدده باحثون من جنوب إفريقيا وأبلغوا منظمة الصحة العالمية.
قام هذا الفريق بتسلسل مئات العينات من جميع أنحاء البلاد منذ بدء الوباء في مارس، وقال "لقد لاحظوا أن نوعًا معينًا واحدًا يهيمن على نتائج الشهرين الماضيين" بعد أن تجاوزت جنوب إفريقيا علامة 10.000 حالة جديدة يوم الأربعاء (16 ديسمبر) للمرة الأولى منذ ذلك الحين.

نوع جديد يبدو أنه ينتشر بشكل أسرع
بالإضافة إلى ذلك ، لاحظ أطباء جنوب إفريقيا حدوث تغيير في المشهد الوبائي ، خاصة مع المزيد من المرضى الأصغر سنًا ، الذين لا يعانون من أمراض مصاحبة ، والذين يصابون بأشكال حادة من المرض. وأضاف الوزير أن جميع العناصر "تشير بقوة إلى أن الموجة الثانية التي نمر بها تحمل هذا البديل الجديد".


شارك فريق الباحثين الجنوب أفريقيين ، بقيادة الأستاذ توليو دي أوليفيرا (مركز KRISP ، جامعة كوازولو ناتال) ، ملاحظاتهم مع المجتمع العلمي، كما نبهت المملكة المتحدة إلى تحديد البديل الجنوب أفريقي ، مما مكّن الباحثين في المملكة المتحدة "من دراسة عيناتهم الخاصة والعثور على متغير مشابه" يحتمل أن يكون متورطًا في الانتقال المتفشي الذي لوحظ في بعض. مناطق البلاد بحسب حديث الوزير.

تم بالفعل ملاحظة الطفرات السابقة لـ Sars-CoV2 والإبلاغ عنها في جميع أنحاء العالم، عادةً ما يكون لهذه التغييرات ، المسماة الطفرات ، تأثير ضئيل ويمكن أن تصبح بعض السلالات أكثر شيوعًا بالصدفة. 

يراقب العلماء في جميع أنحاء العالم الطفرات الجديدة لتقييم ما إذا كانت تؤثر على خصائص مثل القابلية للانتقال وشدة المرض والاستجابة للعلاجات واللقاحات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

احذر.. الأطفال أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا بدون ظهور أعراض

ظهور سلالة جديدة من كورونا في إسبانيا وراء الموجة الثانية بأوروبا

الفيروس يتحوَّر.. الموجة الثانية لـ كورونا أكثر عدوى عن الأولى

دراسة.. الطفرة الجديدة من كورونا أكثر عدوى وانتشارا

في يوم.. بريطانيا تسجل 341 وفاة و19.875 إصابة جديدة بكورونا

الصحة العالمية: نوع جديد من فيروس كورونا ظهر في بريطانيا

ترشيحاتنا

عاد لينتقم ويتوهج .. محمد صلاح يرد بقوة على أزمته مع كلوب بسبب شارة قيادة ليفربول

حقيقة الاعتداء الجنسي .. القصة الكاملة لـ حادثة أحمد عدوية الشهيرة

عينوا مصريين بدل الإخوان.. نشأت الديهي يكشف تغييرات جذرية في قناة الجزيرة القطرية

ظهور أعراض خطيرة على متلقي لقاح كورونا في أمريكا.. و"مستشفى شيكاغو" يوقف التطعيم

رئيس قسم الصدر بقصر العيني: الإصابة بكورونا دون الشعور بأعراض تعطي مناعة ضد الفيروس

روشتة مجانية .. هاني الناظر يقدم 14 نصيحة للحماية من كورونا والإنفلونزا الموسمية

Advertisements

قناة الأهلي ترد على مدحت شلبي وتوضح له الفارق بين رمضان صبحي وأحمد فتحي

السياحة: إلغاء حفلات رأس السنة بالمطاعم والفنادق ..فيديو

براءة المتهمين في أحداث اقتحام قسم بولاق الدكرور

ترامب يعلن هزيمة بايدن في 6 ولايات حاسمة بالانتخابات الأمريكية

ظهور أعراض خطيرة على متلقي لقاح كورونا في أمريكا.. و"مستشفى شيكاغو" يوقف التطعيم

تبدأ مساء الإثنين وتستمر 5 ساعات.. سماء مصر تشهد ظاهرة فلكية نادرة لم تحدث منذ 397 عاما

كلوب يحسم جدل رحيل محمد صلاح إلى ريال مدريد أو برشلونة

بشرى سارة.. صرف علاوات للموظفين وحافز إضافي في هذا الموعد

سر الأرملة البيضاء.. عالم بريطاني يتحدث عن مستعمرة غامضة أسفل الهرم الأكبر

عاد لينتقم ويتوهج .. محمد صلاح يرد بقوة على أزمته مع كلوب بسبب شارة قيادة ليفربول

محمد منير يغادر المستشفى إلى منزله.. بيان من نقابة المهن الموسيقية

صدام يورجن كلوب ومحمد صلاح عرض مستمر .. الفرعون المصري ينفجر في الملعب ردا على الألماني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيراني وثنائي أمريكي ينافسون بيج رامي فى مستر أوليمبيا 2020 .. صور

رئيس قسم الصدر بقصر العيني: الإصابة بكورونا دون الشعور بأعراض تعطي مناعة ضد الفيروس

بلاغ وانتهاك وعقوبة.. فيديوهات بسنت وياسين من فيسبوك إلى ساحة المحاكم