ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في منتصف تعاملات أول جلسات الأسبوع

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:34 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 10870 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 2232 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 13076 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 4198 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2% ليصل إلى مستوى 2108 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.8% ليصل إلى مستوى 3056 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

ثاني جلسات الأسبوع.. البورصة تواصل الأداء الإيجابي بمنتصف تعاملات اليوم

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

البورصة تواصل الارتفاع في منتصف تعاملات اليوم الاثنين

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأربعاء

ترشيحاتنا

بمايوه محتشم .. شاهد شيما صابر في أحدث ظهور لها

في ذكرى ميلاد محمد رضا.. تعرف على أسباب حمله لكفن أحمر

3 حالات.. أسباب خصم الرصيد من العدادات مسبوقة الدفع

خلافي مبدأ.. أحمد شوبير يفتح النار على تعيين أحمد مجاهد لإدارة الجبلاية

ليلى علوي تستمتع بترانيم عيد الميلاد من إحدى الكنائس.. شاهد

لا توجد رغبة في بقائه.. خالد الغندور على رادار الرحيل عن قناة الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار بيجو 3008 موديل 2020/2021 في السوق المصرية

شاهد .. BMW E30 ملكة التعديل تواصل تألقها منذ الثمانينيات

بدون موسيماني.. شاهد.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى النيجر