ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في منتصف تعاملات أول جلسات الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.





وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 10870 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 2232 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 13076 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 4198 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2% ليصل إلى مستوى 2108 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.8% ليصل إلى مستوى 3056 نقطة.