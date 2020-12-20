وفاة أستاذ بطب المنوفية متأثرا بإصابته بكورونا

توفي الدكتور حسان نعينع أستاذ جراحة العظام بكلية الطب بجامعة المنوفية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.





جاء ذلك عقب أيام من إصابته بفيروس كورونا وتدهور حالته الصحية مما استوجب حجزه في العناية المركزة.





فيما أصدرت نقابة أطباء المنوفية ورابطة جراحي العظام بالمنوفية بيانا تنعي فيه وفاة أحد رواد جراحة العظام بالمنوفية الدكتور حسان نعينع، أستاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة المنوفية، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه وتلاميذه الصبر والسلوان.





كما أصدرت كلية الطب جامعة المنوفية بيانا تنعي فيه الدكتور حسان أحمد نعينع الأستاذ بقسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة المنوفية، الذى وافته المنية اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.



