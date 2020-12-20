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محافظات

وفاة أستاذ بطب المنوفية متأثرا بإصابته بكورونا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:57 م
وفاة استاذ بكلية
وفاة استاذ بكلية الطب
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مروة فاضل
توفي الدكتور حسان نعينع أستاذ جراحة العظام بكلية الطب بجامعة المنوفية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

جاء ذلك عقب أيام من إصابته بفيروس كورونا وتدهور حالته الصحية مما استوجب حجزه في العناية المركزة.

فيما أصدرت نقابة أطباء المنوفية ورابطة جراحي العظام بالمنوفية بيانا تنعي فيه وفاة أحد رواد جراحة العظام بالمنوفية الدكتور حسان نعينع، أستاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة المنوفية، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه وتلاميذه الصبر والسلوان.

كما أصدرت كلية الطب جامعة المنوفية بيانا تنعي فيه الدكتور حسان أحمد نعينع الأستاذ بقسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة المنوفية، الذى وافته المنية اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتقدم جميع منسوبي كلية الطب جامعة المنوفية بخالص المواساة والعزاء لجميع أفراد أسرته وجميع أعضاء قسم جراحة العظام وجميع طلابه ومحبيه.
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