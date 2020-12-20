بحضور مفتى الجمهورية.. ندوة تثقيفية للضباط المتدربين بأكاديمية الشرطة

نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، ندوة تثقيفية للضباط المتدربين بكلية التدريب والتنمية بحضور الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية.









وتحدث المفتى عن العديد من الموضوعات الخاصة بالمفاهيم الصحيحة وسماحة الدين الإسلامى ووسطيته، وأهمية التحلى بالفكر الواعى المستنير والانتماء الحقيقى للوطن.









وفى نهاية المحاضرة، تم فتح باب المناقشة مع الدكتور مفتى الجمهورية، الذى أجاب عن أسئلة بعض الضباط.









وفى الختام، قدم مدير كلية التدريب والتنمية درع الكلية لفضيلة المفتى.









وذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لتعظيم دور التدريب والتثقيف لرفع معدلات أداء رجال الشرطة ونشر الوعى السليم بالمفاهيم الصحيحة للدين الإسلامى.



