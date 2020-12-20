تعاون لتجديد الخطاب الديني.. وزير الأوقاف يستقبل نظيره السوداني

استقبل صباح اليوم الأحد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح على رأس وفد رفيع المستوى يضم رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان وأمين عام المجمع، وفي صحبة الوفد نخبة من أئمة المساجد الكبرى بالسودان.





ويفتتح غدًا الاثنين الدورة التدريبية المشتركة الأولى بين الأئمة المصريين والسودانيين من أئمة المساجد الكبرى بالبلدين الشقيقين بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر، وتركز الدورة على قضايا تجديد الخطاب الديني ، ومواجهة وتفنيد وتفكيك الفكر المتطرف.





وتفتتح الدورة بحضور وزير الأوقاف المصري ونظيره السوداني ، ويعقب الافتتاح مؤتمر صحفي مشترك للوزيرين .





ويعقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ونظيره السوداني لقاءً مشتركا ومؤتمرا صحفيا مشتركا في افتتاح الدورة التدريبية المشتركة للأئمة المصريين والسودانيين غدًا الاثنين بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر.