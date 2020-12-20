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ديني

"نحو ثقافة راشدة".. رئيس جامعة الأزهر وأمين البحوث الإسلامية يفتتحان معرضا للكتاب

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:25 م
صدى البلد
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محمد شحتة
افتتح مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اليوم الأحد، معرضًا للكتاب بالمكتبة المركزية لجامعة الأزهر بمدينة نصر، وذلك بعنوان: "نحو ثقافة راشدة"، وبحضور رئيس جامعة الأزهر الشريف د. محمد حسين المحرصاوي، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، وذلك في إطار التعاون المثمر الفعال بين قطاعات الأزهر الشريف، وتنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر د. أحمد الطيب – شيخ الأزهر بضرورة الاهتمام بطلاب وطالبات الأزهر الشريف بمراحله المختلفة ودعم الجانب المعرفي والثقافي لديهم. 

ويحتوي المعرض على سلسلة الإصدارات العلمية لمجمع البحوث الإسلامية، والتي يعالج مضمونها عددًا من القضايا العلمية المهمة من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة حول القضايا الفكرية ومنها: الجهاد والحاكمية ودار الإسلام ودار الحرب والتعددية الدينية والمذهبية وغيرها من المفاهيم المهمة، بالإضافة مجموعة من الإصدارات التي تناقش المشكلات الأسرية والمجتمعية المتنوعة وطرح الحلول المناسبة لدعم الاستقرار المجتمعي.

ويأتي تنظيم هذا المعرض في إطار الجهود التوعوية للمجمع والجامعة في الكثير من الميادين الحيوية خاصة داخل الجامعات وما تضمه من أعداد هائلة من الشباب باعتبارهم الفئة الأكثر احتياجا للتوعية والتثقيف والدعم المعرفي في مختلف المجالات العلمية والفكرية، وذلك لحمايتهم من الاستقطاب الفكري من جماعات الإرهاب والتطرف.

وشهد الافتتاح اليوم حضور عدد كبير من طلاب جامعة الأزهر، كما تم إجراء مسابقات علمية وثقافية بين الطلاب، وتوزيع جوائز على الفائزين من الإصدارات العلمية المقدمة في المعرض. 
"نحو ثقافة راشدة".. رئيس جامعة الأزهر وأمين البحوث الإسلامية يفتتحان معرضا للكتاب
"نحو ثقافة راشدة".. رئيس جامعة الأزهر وأمين البحوث الإسلامية يفتتحان معرضا للكتاب
"نحو ثقافة راشدة".. رئيس جامعة الأزهر وأمين البحوث الإسلامية يفتتحان معرضا للكتاب
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