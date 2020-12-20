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فن

بمسلسل بنت السلطان.. روجينا تخوض ماراثون دراما رمضان 2021

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:35 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شاركت الفنانة روجينا، صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام ".

وظهر فى الصورة أبطال عمل مسلسلها الجديد:"النجم باسم سمره وأحمد مجدى".

وعلقت روجينا قائلة: "مسلسل (بنت السلطان)رمضان ٢٠٢١ باسم السمرة وأحمد مجدى وتأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق وإنتاج ممدوح شاهين باذنك يارب تجعل رزقنا النجاح .

وتصدرت الفنانة روجينا مؤشر البحث جوجل خلال الأيام الماضية وذلك بعد استضافتها في  برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس.

وتشتهر روجينا بأناقتها وإطلالتها الراقية والمواكبة لأحدث صيحات الموضة، كما تخطف الأنظار أيضا بمكياجها الجذاب والناعم الذى يزيد من جمالها ويمنحها إطلالة فخمة وراقية، مما جعلها محط أنظار الكثير من الفتيات لاتباع طريقتها فى وضع المكياج.

وتفضل روجينا دائما البساطة وعدم المبالغة في استخدام مساحيق التجميل سواء فى النهار أو عند حضورها المناسبات والمهرجانات،  كما تفضل  استخدام ألوان المكياج الترابية والهادئة التى تعزز وتبرز جمال ملامحها.

ومن جانب آخر نشرت الفنانة روجينا عدة صور لها مع الإعلامية إسعاد يونس و الفنان أشرف زكى من برنامج " صاحبة السعادة وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وعلقت روجينا على الصور قائلة: "  استمتعت بذكرياتي انا واشرف مع صاحبة السعادة يارب الحلقة تعجبكم ان شاء اللة النهاردة الساعة ١١ ".

يذكر أن آخر أعمال روجينا مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي وعمر السعيد ومعتصم النهار وخالد الشيوي ورانيا منصور وفراس سعيد وشريف سلامة وصبري فواز وأحمد الشامي ونانسي صلاح، وإنتاج صادق الصباح، وتأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.

وكانت روجينا قد تألقت في شهر رمضان الماضي في مسلسل "البرنس" للمخرج محمد سامي.

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