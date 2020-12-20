ماذا يحدث للجسم عند النوم يوميا قبل الـ 10 مساءً؟

اعتاد كثيرون فى الحياة المعاصرة على النوم بعد منتصف الليل لمدة تقل في كثير من الأحيان عن 8 أو 6 ساعات فى حين أن البعض يعتبر النوم أمرًا ذا أهمية كبيرة ويذهبون للنوم يوميًا قبل الـ 10 مساء .





يعرض موقع Bright Side أهم الفوائد التى تعود علينا إذا غيرنا عادات نومنا ونذهب للسرير قبل الـ 10 مساء.





نحصل على أقصى استفادة من النوم

لدينا النوم ينقسم إلى دورات لمدة 90 دقيقة الثقيلة والنوم الخفيف، من أعماق حركة العين غير السريعة (REM غير) النوم لحركة العين السريعة (REM) من النوم، أعمق جزء من نومنا وأكثره راحة هو ما بين الساعة 10 مساءً والساعة 2 صباحًا، وهذا يعني أنه لكي تحصل على قسط كامل من الراحة ، يجب أن تبدأ في النوم مبكرًا في الدورة.





أيضًا ، تقول إحدى الدراسات إن النوم مبكرًا ولمدة أطول يساعدنا على إيقاف الأفكار السلبية والمقلقة التي قد تبقينا مستيقظين في الليل، وهو سبب آخر للتغلب على الكيس في الساعة 10 مساءً.





جسمنا يعود إلى طبيعته

عندما نكون في دورة النوم العميق، فإن جسمنا يشفي نفسه عن طريق إنتاج هرمونات النمو والإصلاح، سيضمن هذا النشاط الحاسم أننا في أفضل حالة لليوم التالي، خاصةً عند الحديث عن الأشخاص الرياضيين.





تنخفض مستويات التوتر لدينا

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يتركك متوترًا بسبب المستويات العالية جدًا من هرمون التوتر الكورتيزول في جسمك، يمكن أن يجعلنا الكثير من الكورتيزول نشعر بالقلق ويمكن أن يؤثر على صحتنا، ولكن بمجرد أن تبدأ في النوم مبكرًا ، يمكنك الاستمتاع بفترات النوم العميق الأطول والتي قد تتحكم بالفعل في مستويات الكورتيزول.





خطر المرض والمرض لدينا أقل

أظهرت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين ينامون في وقت مبكر يتمتعون بصحة أفضل مقارنة بمن يعملون في نوبات ليلية أو من يميلون إلى الليل، والأشخاص الذين يفشلون في الحصول على قسط كافٍ من النوم لديهم فرصة أكبر للعيش مع أمراض مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.





وجد الباحثون أيضًا أن مرحلة النوم العميق بين الساعة 10 مساءً و 2 صباحًا مهمة حقًا لخلايا المناعة لدينا، كان لدى الأشخاص الذين لم يناموا نومًا عميقًا استجابة أقل للأجسام المضادة للفيروسات، مما يعني أنهم قد يمرضون بسهولة.





يمكننا التحكم في عواطفنا بشكل أفضل

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يقضون ساعات نوم كافية يكونون أكثر سعادة في حياتهم بشكل عام، عندما لا نحصل على قسط كافٍ من النوم العميق ، يمكن أن تكون عواطفنا غير مستقرة لأننا نجد صعوبة في السيطرة عليها، ويمكن أن يعني النوم مبكرًا الاستيقاظ مبكرًا ، وهو ما يمكن أن يكون مهمًا إذا أردنا الحصول على مزيد من ضوء النهار والسيروتونين الذي يعزز الحالة المزاجية .





يمكننا فهم مشاعر الناس بشكل أفضل.

تخبرنا إحدى الدراسات أن عدم الحصول على ليلة نوم جيدة يجعل من الصعب قراءة السعادة والحزن، وفقًا للدراسة ، فقد تم إغفال المزيد من العلامات الدقيقة للعواطف ، مما يعني أنه يكاد يكون من المستحيل التعرف على هذه الإشارات لمعرفة ما إذا كان الشخص صادقًا أم لا.



