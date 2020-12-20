موت بطيء .. ماذا يحدث للجسم عند الابتعاد عن الشمس نهائيا

تعد الشمس من اهم المظاهر الطبيعية فى هذا الكون فهى اساسية لعملية نمو وتطور النبات الذي يتغذي عليه الانسان والحيوان ليس هذا وحسب بل وجد العلماء أن لها العديد من الفوائد الصحية الأخرى.





وقدم موقع "برايت سايد" اهم 8 اشياء قد تحدث لك عند الابتعاد عن ضوء الشمس نهائيا.





ستكون صحة قلبك في خطر

يعني عدم وجود ضوء الشمس فأن أجسامنا لن تكون قادرة على إنتاج فيتامين د الذي يلعب دورًا مهمًا في حمايتنا من أمراض القلب، وتنظم الأشعة فوق البنفسجية أيضًا ضغط الدم، لذلك بدون الشمس نحن أكثر عرضة لمشاكل القلب والأوعية الدموية.





انخفاض فرصة الإنجاب

بدون ضوء الشمس ، سيكون هناك المزيد من الميلاتونين في جسم المرأة. وهذا هرمون يثبط الخصوبة ، وبالتالي يقلل من فرصها في إنجاب طفل. علاوة على ذلك ، فإن النساء اللائي يتعرضن لأشعة الشمس يصلن إلى سن اليأس في وقت أبكر من أولئك اللاتي يتعرضن للشمس.





ويمكن أن يعاني الرجال أيضًا من نقص ضوء الشمس ؛ يؤثر بشكل مباشر على مستويات هرمون التستوستيرون.





الأعصاب

يُعتقد أنه إذا لم يحصل الأطفال على ما يكفي من ضوء الشمس ، فسيكونون أكثر عرضة للإصابة بالتصلب المتعدد ، وهو مرض يصيب الجهاز العصبي المركزي ، عندما يصبحون بالغين.





أوجاع وآلام

بدون ضوء الشمس ، كن مستعدًا لمزيد من الآلام في جميع أنحاء جسمك فتساعد أشعة الشمس على تدفئة عضلات الجسم وتقليل الألم الناجم عن الأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل.





لا عواطف مشمسة

بدون الشمس ، سيكون لديك كمية أقل من السيروتونين "هرمون السعادة" في جسمك، وعلى الرغم من وجود طرق أخرى لجعل نفسك أكثر سعادة ، إلا أن أشعة الشمس المنتظمة هي الطريقة الأسهل والأكثر طبيعية ، خاصة إذا كانت مقترنة بالتمارين الرياضية.





انخفاض المناعة

ضوء الشمس الأقل يعني عدد خلايا دم بيضاء أقل وكلما قل عدد هذه الخلايا ، زادت صعوبة محاربة العدوى.





المزيد من التجاويف

حتى أسناننا ستعاني بدون الشمس وتم اكتشاف أن الأشخاص الذين يحصلون على قدر أقل من ضوء الشمس يصابون بمشاكل أكثر بأسنانهم ، مثل التجاويف.





كآبة الشتاء الأبدي

بدون ضوء الشمس ، سنبقى عالقين إلى الأبد مع الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD) ، المعروف باسم كآبة الشتاء فإنه شكل من أشكال الاكتئاب ويحدث على وجه التحديد بسبب نقص ضوء الشمس، ولا يمكن للضوء الاصطناعي أن يحل محل ضوء الشمس الطبيعي بالكامل.



