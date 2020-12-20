استمرار رصف الطرق وتدعيم شبكة المياه وتبطين الترع بمبادرة حياة كريمة في المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، الأعمال الجارية لتنفيذ عدد من المشروعات في شتى القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث تفقد المحافظ اليوم عددا من المشروعات الجاري تنفيذها في مركز مطاي، حيث تعمل المحافظة على دفع العمل بالمشاريع القومية بالتوازي مع تطبيق إجراءات مواجهة فيروس كورونا. الأعمال





تابع المحافظ خلال جولته ، بدء أعمال المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة بقرية الهمة بمركز مطاي ، بحضور خالد عبدالرؤوف رئيس المركز، دكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة.





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وأعلن محافظ المنيا، أن المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفذها وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، تستهدف 19 قرية على مستوى مراكز المحافظة، حيث تم وضع خطط عمل تفصيلية لتلبية احتياجات تلك القرى من المشروعات التنموية.





تابع المحافظ خلال جولته بالقرية أعمال تدعيم وإحلال شبكة المياه ودق بئرين للمياه، وذلك استجابة لشكاوى الأهالي، لمواجهة مشكلة ضعف المياه في القرية ، بتكلفة 3 ملايين و819 ألف جنيه، وتنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي.





كما تفقد المحافظ المدرسة الابتدائية بالقرية وكذلك فصلين للتعليم المجتمعي، لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم وكذلك الأرض المخصصة لانشاء مركز للشباب والوحدة الصحية بالقرية.





وخلال جولته بمركز مطاي ، تفقد المحافظ أيضا محطة المياه المرشحة بقرية ابجاج الحطب والتي تخدم القري الواقعة حول بحر يوسف ، كما تابع المحافظ أعمال تمهيد ورصف طريق " الدائري – الهمة" بطول كيلو و750 مترا، ضمن خطة الرصف لربط دائري مطاي بمدخل كوم مطاي.





وتابع المحافظ خلال جولته، سير العمل في مستشفى مطاي المركزي، والتقى بالطاقم الطبي والتمريض، مقدما الشكر لهم على تحملهم المسئولية في تلك الظروف الصعبة، واشاد بجهدهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضي، في ظل تلك الظروف الاستثنائية الراهنة. كما تفقد مخزن المستشفى للتأكد مدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية وصلاحيتها للعمل، ووجه باتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.





وتفقد المحافظ خلال جولته بمركز مطاي أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والتي يجرى تنفيذها بترعة أبو عيسي، لمتابعة سير الأعمال ومعدلات التنفيذ.



