مي حلمي في وصلة رقص بصحبة عصام الحضري على أغنية أبطال الجمهورية.. فيديو

شاركت المذيعة مي حلمي جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو جديد، بصحبة عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق، وذلك عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت مي حلمي خلال الفيديو وهى تشارك عصام الحضري الرقصا على ألحان مهرجان أبطال الجمهورية" للمطرب الشعبي شحته كاريكا، وقد نال الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعيها.





في سياق منفصل واصل كل من مي حلمي ومحمد رشاد إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى بعد إعلانهما الطلاق منذ أشهر.





وتحدثت المذيعة مي حلمي لأول مرة عن أسباب انفصالها عن زوجها الفنان محمد رشاد.





وظهرت مي حلمي، من خلال فيديو عبر "إنستجرام"، وأكدت أنها تعرضت لظلم كبير طوال فترة زوجها من محمد رشاد حتى قررت الانفصال، مشيرة إلى أن هناك نوعا من أنواع الخيانة بالعلاقة.





من جانبه علق محمد رشاد، على الأمر من خلال منشور كتب من خلاله: "إن الله حليم ستار وإذ ابتليتم فاستتروا والسكوت مش ضعف ولكن اتقي شر الحليم إذا غضب".





كانت الخلافات بينهما بدأت عندما قام الثنائي بإلغاء حفل زفافهما قبل إحيائه بساعات قليلة، وترددت حينها أقاويل تفيد بنقل مي حلمي إلى المستشفى، ومن ثم انتشرت أنباء تؤكد أن إلغاء حفل الزفاف بسبب مشاكل تخص "القايمة".





بعد عدة أشهر، فاجأ كل من مي حلمي ومحمد رشاد الجمهور بإعلان زواجهما بشكل رسمي، ومن ثم أعلنت مي حلمي مرور زوجها بضائقة مادية من خلال فيديو ظهرت فيه وهي تبكي.





وبعد مرور فترة قصيرة، أعلن الثنائئ الطلاق، حتى خرجت مي حلمي عن صمتها مفسرة أسباب انفصالهما.