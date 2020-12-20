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فن

بصور من كواليس "الحب الحقيقي".. نصر محروس يهنئ محمد فؤاد بعيد ميلاده

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:13 م
فؤاد ونصر محروس
فؤاد ونصر محروس
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محمد بدران
حرص المنتج نصر محروس على تهنئة الفنان محمد فؤاد بعيد ميلاده الـ59، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشر نصر محروس صورة نادرة عمرها 22 عاما بصحبة محمد فؤاد من كواليس كليب أغنية "الحب الحقيقي" وعلق قائلًا: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي يا أغلى الغاليين".

يحتفل اليوم الأحد 20 ديسمبر، الفنان محمد فؤاد، بعيد ميلاده الـ 59 حيث ولد في مثل هذا اليوم عام 1962 بمدينة الإسماعيلية، وتربى في حي عين شمس بعد انتقاله مع أسرته إلى القاهرة.

وقبل أيام قليلة، تصدرت شائعة وفاة محمد فؤاد، مؤشر البحث جوجل في مصر، رغم النفي المتكرر من نقابة المهن الموسيقية، ومن الفنان نفسه، وعدم وجود أي تدهور في حالته الصحية، بل وبعد خروجه من المستشفى بالفعل.

وكشف الفنان محمد فؤاد، عن تطورات حالته الصحية في أول تصريح بعد خروجه من المستشفى الذي كان يتلقى به العلاج، أنه تعرض منذ أيام قليلة إلى وعكة صحية شيدية عبارة عن ارتفاع في ضغط الدم.

ووجه محمد فؤاد، الشكر لجمهوره في مصر والوطن العربي، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال اليومين الماضيين، وأظهرت له الحب الحقيقي من جانب الجمهور.

وقال فؤاد: "خالص شكري وحبي وتقديري لجمهوري العزيز على قلبي، وبفضل الله وبفضل دعواتهم تحسنت أحوالي الصحية بشكل كبير، وأقضي فترة النقاهة حاليا في منزلي ووسط أسرتي".

وظهر الفنان محمد فؤاد فى أحد البرامج التليفزيونية, ليسرد عددا من المواقف الطريفة التى تعرض لها فى بداية مشواره الفنى , كان أولها تعرضه للضرب فى بداية مشواره الفنى  بعد أن قام بإحياء أحد الأفراح واعتقد المدعوون أنه يسخر منهم بسبب غنائه باللغة الإنجليزية.

كما حكي أحد المواقف التى جمعته بالفنانة سهير البابلى فى أول عمل سينمائى له، وكان من المفترض أن يقدم معها مشهدا إلا أنه شعر بالرهبة تجاهها بسبب صرامتها، وقرر عدم تصوير المشهد والصعود إلى غرفته، لكنها تفهمت الأمر، وحاولت أن تزيل الفجوة بينهما, عن طريق سبه "شتيمة" على سبيل الدعابة.

وكان آخر أعمال فؤاد "مصر حكاية" كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام، وهندسة صوتية ياسر أنور.

أيضا استعاد النجم محمد فؤاد ذكريات البوم "نحلم" الذى صدر عام 1994 من خلال نشره أفيش الألبوم عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" .

ولاقت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه، وعلق فؤاد قائلا: "نحلم علي كيفنا..نغلب عذاب خوفنا..نرسم علي كفوفنا قلبين و سهم اترمي".

وطرح النجم محمد فؤاد فيديو كليب أغنيته الجديدة " شكوى إلى الله " عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب ".

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