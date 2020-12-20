ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد تلقيه لقاح كورونا.. طبيب نتنياهو يكشف تطورات حالته الصحية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:50 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
كشف تسفي هيرمان بركوفيتش، الطبيب الشخصي الخاص برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تطورات حالته الصحية بعد تلقي أول لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الصفحة الرسمية لنتنياهو، على "تويتر" اليوم، الأحد، "رئيس الوزراء تلقى، أمس السبت، أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في إسرائيل"، مضيفة: "حالته الصحية ممتازة وهو لا يعاني من أي أعراض أو آثار جانبية".

وفي تدوينة سابقة، أمس السبت، قالت الصفحة الرسمية لبنيامين نتنياهو: "إنه تلقي أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في إسرائيل ودعا جميع الإسرائيليين إلى تلقيه".

وتابع: "إذا تعاون الجميع، سواء من ناحية الالتزام بالقواعد أو بالتوجه لتلقي التطعيم، فهناك احتمال كبير جدا أن إسرائيل ستكون أولى دول العالم التي ستخرج من أزمة كورونا".

ووصلت أول شحنة من لقاحات كورونا التي أرسلتها شركة "فايزر" إلى إسرائيل، يوم 9 ديسمبر 2020، وتم استلامها في مطار بن غوريون.

يذكر أن صحيفة "معاريف" العبرية ذكرت، في تقرير سابق، أن أول دفعة من لقاح شركة "فايزر" تقدر بـ 110 آلاف لقاح، ومن المتوقع أن تصل الدفعة الثانية من لقاحات كورونا إلى إسرائيل، الجمعة المقبل.

وتأمل وزارة الصحة الإسرائيلية أن تحصل على 4 ملايين لقاح حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نتنياهو يعلن توقيع اتفاق مع فايزر الأمريكية لشراء لقاح كورونا

فايزر ترسل 110000 جرعة لقاح كورونا إلى إسرائيل الخميس المقبل

شاهد.. وصول أول شحنة من لقاح كورونا إلى تل أبيب

الإجمالي 348,968 حالة.. إسرائيل تسجل 1719 إصابة جديدة بفيروس كورونا

نتنياهو أولا ثم هؤلاء.. من سيتلقى لقاح كورونا في إسرائيل؟

نتنياهو يعلن موعد بدء التلقيح ضد كورونا في إسرائيل

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة: استلام دفعات من لقاح كورونا تكفي الفئات الأكثر عرضة للإصابة

تراجع الدولار واليورو أمام الجنيه .. آخر تحديث لـ أسعار العملات بمصر

أسود x أسود .. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور برفقة زوجها

بعد 80 يوما على رحيل أبيه.. وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد

لماذا لا يكتحل السلفيون مثلما يطلقون لحاهم اقتداء بالنبي؟.. خالد الجندي يتعجب

نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك: استقرار الحالة الصحية للمستشار أحمد البكري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري .. ندى بسيوني تستعرض رشاقتها بإطلالة جريئة.. شاهد

نتائج مذهلة .. علاج محتمل يؤدي لتأخير هشاشة العظام والشفاء منه

بالجلد الأسود.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة تبرز أنوثتها