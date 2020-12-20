عالم أزهري: جماعة الإخوان أحدثت فرقة في قلب الأمة ولا يليق الانتماء إليهم

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصى، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، إن جماعة الإخوان الإرهابية أحدثت فرقة فى قلب الأمة الإسلامية، واتخذوا الدين مطية لتحقيق أغراض سياسية والوصول إلى الحكم.





وأضاف «أبو عاصى»، خلال حواره ببرنامج «لعلهم يفقهون»، الذى يقدمه الشيخ خالد الجندى ، عبر فضائية «dmc»: «أن أكبر جريمة ارتكبها هؤلاء أنهم حكموا دولة بفكر جماعة وهذا تسبب فى تفرقة المجتمع المصرى».





وتابع: إن الإخوان والسلفيين بدعة فى الأمة الإسلامية، وعليه لا يليق بعالم أزهرى أن ينتمى إلى جماعة الإخوان أو الجماعة سلفية، كون العالم الأزهرى ملكًا للمسلمين جميعًا.





وأكد أن هذه الجماعات اتخذت الدين الإسلامى مطية سياسية من أجل الوصول إلى الحكم، وتساءل وظيفتك الأساسية أن تكون داعية إلى مكارم الأخلاق وعبادة الله عز وجل فما دخلك بالسياسة؟.





وشدد على أن أى جماعة لا تحدث فرقة فى المجتمع الإسلامى لا شيء فيها، مثل الطرق الصوفية، التى لا تسعى للحكم ولا تتخذ الدين مطية من أجل تحقيق أهدفها.





الدكتور محمد سالم أبو عاصى ، نوه بأن من يتصدر للفتوى خاصة على الفضائيات، يفتون فيما يعلمون ولا يعلمون، منوهًا بأن البعض يعتبر كل من يرتدى زيًا أزهريًا وألقى خطبة مفتيًا. وكان



