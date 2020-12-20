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ديني

هل تاركها آثم؟.. خالد الجندي: الكُحل للرجال سُنة عن النبي

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:31 م
حكم الاكتحال للرجل
حكم الاكتحال للرجل والمرأة
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محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن وضع الكحل للرجال في العينين سُنة فعلها النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، مُتسائلًا: «لماذا لا يكتحل من يطلقون على أنفسهم سلفيون؟».

وأضاف «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يكتحل لأن ذلك من عادات العرب، وكان يفلعها الجميع، وليس وضع الحكل أمر واجب على الرجال بل هو مباح إذا أراد أحدٌ وضعه.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سالم أبو عاصي، العالم الأزهري، خلال لقائه مع الشيخ خالد الجندي، أن وضع الكحل في العين للرجال من سنن العادات وليس العبادات وكان عرفًا عند العرب قديمًا، ولذلك فإن أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بوضع الكحل ليس واجبًا بل هو مستحب لمن أراد ذلك.

واستدل بما وري في سنن الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر»، موضحًا أن  أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- على سبيل العادة وليس العبادة فلا إثم على تاركه.

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وكان الشيخ خالد الجندي، أكد أن زينة المرأة نوعان الأولى الظاهرة والثانية الباطنة، مشددًا على أن زينة المرأة الظاهرة هى ما يظهر منها من وجه ويدين، أما الباطنة فهي لزوجها.

وأوضح «الجندي»، أن الزينة الظاهرة المباحة للمرأة منها وضع الحنة على اليدين، وكذلك استخدام الكحل في العين، مشيرًا إلى أنه يجوز وضع قدر بسيط من المكياج مشترطًا ألا يلفت الأنظار إلى المرأة.
 
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