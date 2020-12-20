ما لا تعرفه عن السلالة الجديدة من كورونا |تفاصيل

كشف حاتم عبدالله سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة بـ لندن، عن وجود سلالات جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، قائلاً: الأطباء والحكومة وجدت انتشاراً سريعاً للفيروس في مناطق معينة بإنجلترا، معقباً: نتيجة للدراسات الطبية وجدنا انتشار سلالة جديدة لفيروس كورونا في هذه المناطق.



وأكمل: نتيجة لوجود سلالة جديد، قرر رئيس الوزراء البريطاني غلق البلاد، بالإضافة إلى غلق الطيران من قبل بعض الدول مع لندن.



وأسترسل "عبدالله" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، سرعة انتشار السلالة الجديدة من الفيروس أكثر بنسبة 70% من السلالة الطبيعية للفيروس في البداية، منوهًا إلى وجود غلق شبه تام بلندن الآن.



وتابع: حتى الآن لم تتغير أعراض الإصابة بالفيروس، حتى أعراض السلالة الجديدة من الفيروس لم تتغير حتى الآن ولكن كل مافي الأمر هو سرعة الانتشار وزيادة عدد المصابين.



وفيما يخص اللقاحات، أوضح أن الدولة حتى الآن لم توقف التطعيمات باللقاح بالرغم من وجود سلالة جديدة من الفيروس في البلاد.