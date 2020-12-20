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رياضة

الجونة يفقد ثنائي الفريق في مواجهة الإسماعيلي بالدوري الممتاز

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:16 م
احمد عادل عبد المنعم
احمد عادل عبد المنعم
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عمرو ابوبكر
تأكد غياب ثنائي الجونة، حارس المرمى أحمد عادل عبد المنعم والمدافع محمد نجيب، عن لقاء الإسماعيلي، المقرر إقامته غدا، بالجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.


وأعلن الثنائي عبر موقع تبادل الصور إنستجرام إصابتهما بفيروس كورونا، بعد الخضوع الى فحص الرابيد تيست قبل مباراة الإسماعيلي.


في المقابل؛ كشف البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للإسماعيلي قائمة فريقه التي تسافر اليوم الأحد إلى الجونة.


ويغيب عن الاسماعيلي عبد الرحمن مجدي وعماد حمدي للإصابة.. وضمت القائمة 22 لاعبا هم:


حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد فوزي - محمد مجدي.

خط الدفاع: مروان الصحراوي- محمد عمار - محمد هاشم - محمد بيومي - أحمد أيمن - رضوان شريفي - محمود البدري.

خط الوسط: محمود عبد العاطي دونجا - محمد عادل - عمر الوحش - محمد صادق - أحمد مدبولي - مدحت فقوسة - أحمد مصطفى - آري بابل.

خط الهجوم: شكري نجيب - بينسون شيلونجو- فخر الدين بن يوسف - محمد الشامي.
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