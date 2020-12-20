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السياحة: منع الاحتفالات والتجمعات في رأس السنة.. فيديو

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:20 م
إحتفالات رأس السنة
إحتفالات رأس السنة
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حمزة شعيب
قال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية، إن وزارة السياحة والآثار مع بداية جائحة فيروس كورونا اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار  كورونا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يمكن وجود تجمعات كبيرة وإقامة احتفالات ضخمة  برأس السنة في ظل الإجراءات التي تتخذها الدولة للوقاية من انتشار كورونا.

وأكد أنه تم التنبيه على الفنادق بعدم عمل حفلات بالمفهوم القديم ووجود التجمعات الكبيرة التي كانت من قبل وتماستئذان الفنادقق بالالتزام بالتشغيل الطبيعي خلال احتفالات رأس السنة.

وأوضح عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية، أن الأقصر وأسوان وجنوب سيناء اكثر المناطق السياحية تأثرا بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأردف: نأمل أن تبدأ الأقصر وأسوان في استقبال السائحين خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه لا توجد معالم واضحة لانتهاء أزمة كورونا.
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