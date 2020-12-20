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منوعات

فريد من نوعه.. اختبار جديد للكشف عن كورونا في 15 دقيقة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:27 م
صدى البلد
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نهى حمدي
في الوقت الذي يتسابق فيه شركات صناعة اللقاح المقاوم لفيروس كورونا وبداية التطعيمات، تتسابق  أيضًا جهات أخرى لإنتاج أجهزة كاشفة عن كوفيد -19 في دقائق معدودة ، وكان أخرهم الجهاز الذي يختبر الفيروس من لعاب الاشخاص وظهور النتيجة في 15 دقيقة فقط.

أعلنت شركة بريطانية عن نوع جديد من اختبار COVID-19 تقول إنه يمكنه اكتشاف الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس باستخدام مسحة لعاب فقط يمكنها إرجاع النتيجة في غضون 15 دقيقة، بحسب ما  نشرت "سكاي نيوز" الإنجليزية.

ويعد اختبار KnowNow COVID-19 من Vatic نوعًا من اختبار التدفق الجانبي ، ولكنه يعمل بطريقة مختلفة تمامًا عن كل اختبار آخر موجود وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي للشركة "أليكس شيبارد".

وأضاف "شيبارد" لشبكة سكاي نيوز إن الشركة كانت تعلن عن الآلية التكنولوجية وراء الاختبار قبل حصولها على الموافقة التنظيمية وذلك لأنها مختلفة تمامًا عن أي شيء آخر ظهر منذ بداية الجائحة. 


وأوضحت الشركة أن الاختبار له اختلافان جوهريان، أولًا ، يستخدم مسحات اللعاب من داخل خد الشخص وتحت لسانه بدلًا من مسحات الأنف التي يحتمل أن تكون غازية.

ثانيًا، ما يجعله فريدًا هو أنه يتفاعل الاختبار مع وجود بروتين سبايك على السطح الخارجي لخلية الفيروس التاجي ، بدلًا من البروتين النووي الموجود داخلها.
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