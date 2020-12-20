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منوعات

شيما صابر تهنئ بيج رامي بعد تتويجه بلقب مستر أوليمبيا .. شاهد

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:35 م
بيج رامي وشيما صابر
بيج رامي وشيما صابر
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محمد بدران
هنأت المذيعة شيما صابر، البطل المصري ممدوح السبيعي المعروف بـ "بيج رامي Big Ramy" لفوزه بلقب "مستر أولمبيا" لعام 2020.


ونشرت شيما صابر صورة لـها رفقة ممدوح السبيعي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلقت قائلة: "بيج رامي & شيما الصغيرة مبروك البطل 🏆🥇 big_ramy"


وكان  البطل المصري ممدوح السبيعي المعروف بـ "بيج رامي Big Ramy" قد فاز  بلقب "مستر أولمبيا" لعام 2020، في البطولة التي أقيمت في مركز أورانج كاونتي في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.


وتوج رامي بلقب مستر أولمبيا والميدالية الذهبية وشيك بمبلغ 400 ألف دولار.


وجاء بيج رامي في المركز الأول بمكافأة 400 ألف دولار، وفي المركز الثاني براندون كاري والذي حصل على 150 ألف دولار، وفي المركز الثالث فيل هيث وحصل على 45 ألف دولار، ثم في المركز الرابع هادي شوبان حصل على 45 ألف دولار، وفي المركز الخامس ويليام بوناك وسيحصل على 40 ألف دولار.


كما فاز بيج رامي بلقب "بطل الشعب 2020".



وقال موقع "فيتنس فولت" إن معظم الاهتمام كان متوجها إلى البطل براندون كاري، وفيل هيث ، مع عودة فيل للفوز باللقب الثامن باعتباره أحد أكبر الأحداث. ومع ذلك، عندما اعتلى الرياضيون المسرح، كان بيج رامي هو الذي لفت الأنظار وكان في أفضل حالات حياته المهنية. لقد كان قادرًا على مطابقة أو التغلب على كل وضع ضد الأبطال ، وقد أثار الإعجاب حقًا في طريقه إلى فوزه وجائزة بطل الشعب


وتعد مستر أوليمبيا أشهر وأضخم بطولات العالم للمحترفين في كمال الأجسام، وتقام بشكل سنوي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح السبيعي أحد أبرز المنافسين على لقبها في السنوات الأخيرة.


جدير بالذكر أن رامي السبيعي، لاعب كمال الأجسام، حصل على المركز السابع في بطولة مستر أولمبيا 2014م، متفوقًا على النجم الأمريكي فيكتور مارتينيز الذي حل ثامنًا، وفاز ببطولة مستر أولمبيا من قبل النجم العالمي آرنولد شوازنغر، وتوج بطلًا لمستر أولمبيا 2020م أكبر وأقوى البطولات العالمية في كمال الأجسام للمرة الأولى في تاريخ مصر متفوقًا على الأسطورتين الأمريكيتين "فيل هيث، وبراندون كيري" في إنجاز تاريخي غير مسبوق.

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