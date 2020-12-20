أستاذ باثولوجي: سلالة كورونا الجديدة واسعة الانتشار وتحقق العدوى بنسبة 70%..فيديو

قال الدكتور ضياء الدين كامل، أستاذ الباثولوجي ببريطانيا، إن فيروس كورونا شهد طفرة في بريطانيا منذ أواخر سبتمبر الماضي.





وأضاف " كامل"، خلال مداخلة هاتفية عبر سكايب من بريطانيا مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا واسعة الانتشار، والعدوى بنسبة 70% مقارنة بالسلالة القديمة.





وأكد أن أعراض سلالة كورونا الجديدة نفس الأعراض القديمة، وربما تكون أقل، وهذا ما سيتم تأكيده خلال الأيام المقبلة، حيث إن عمر اكتشاف السلالة الجديدة لا يتجاوز أسبوعًا.





وأشار إلى أنه يتم عمل تحليل الـ"بي سي آر" لمصابي كورونا، وتتم معرفة المصاب انتقلت له العدوى من أي سلالة، وذلك من خلال الحمض النووي للفيروس.





ولفت إلى أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا تنتشر بصورة أكبر بين فئة الشباب، وهو ما يفسر ارتفاع الحالات المصابة تزامنا مع عودة الدراسة.



