ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حقيقة خروج سلالة كورونا الجديدة عن السيطرة.. أستاذ فيروسات يوضح ..فيديو

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:13 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
قال الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمعهد القومي للبحوث، إن تحور فيروس كورونا يعني تغيرًا في التركيب الجيني للفيروس، لافتًا إلى أن الفيروس لا يزال نوعا واحدا، واللقاح الذي يستخدم في أمريكا أو أوروبا يمكن استخدامه في مصر.

وأضاف "علي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم"، مساء اليوم الأحد، "تصريحات بريطانيا بأن السلالة الجديدة من كورونا خرجت عن السيطرة كلام مبالغ فيه، وعلى الرغم من تحور كورونا لا يزال اللقاح المكتشف قادرا على السيطرة عليه، وإنتاج أجسام مضادة".

ولفت أستاذ الفيروسات بالمعهد القومي للبحوث، إلى أن بروتوكول العلاج لمرضي كورونا فاعل حتى الآن، ويتم التعامل به مع الحالات بشكل جيد ولا داعي لتغييره.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ما هو حيوان "المنك" وكيف ظهرت به سلالة جديدة من كورونا وما مدى خطورته؟.. طبيب فيروسات يجيب

قومي الشئون البحثية: تم إنتاج 4 لقاحات مصرية لكورونا واحد منها مسجل بالصحة العالمية.. فيديو

باحث فيروسات بالقومي للبحوث يكشف تفاصيل تكاثر كورونا ومستجدات إنتاج اللقاح المصري.. فيديو

أسرع من كورونا.. استشاري بالملكية البريطانية يفجر مفاجأة عن الفيروس الجديد

استشاري أوبئة: تغييرات فيروس كورونا لم تغير المحتوى الجيني ولن يتم تغيير اللقاحات

أول تعليق أمريكي على سلالة كورونا الجديدة في بريطانيا

ترشيحاتنا

6 وجبات يوميا .. ما لا تعرفه عن حياة بيج رامي وسبب تحقيق الإنجاز العالمي

كارثة.. إيطاليا تعلن تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا

28 فبراير.. إعادة دعوى منع مرتضى منصور من الظهور بالإعلام للمرافعة

مفاجأة .. أستاذ صدر: 4 سلالات من كورونا بمصر .. والبريطانية لم تصلنا

أدلة جديدة .. دراسة توضح تأثير فيروس كورونا على الدماغ

نجم ليفربول يرفض محاولات التجديد من أجل الانضمام إلى برشلونة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزواج.. 10 إطلالات لـ درة برفقة زوجها.. شاهد

يعزز المناعة ويحارب الشيخوخة.. 5 فوائد غير متوقعة لـ حليب الحمير

بالأحمر الناري .. ندى بسيوني تستعرض رشاقتها بإطلالة جريئة.. شاهد