حقيقة خروج سلالة كورونا الجديدة عن السيطرة.. أستاذ فيروسات يوضح ..فيديو

قال الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمعهد القومي للبحوث، إن تحور فيروس كورونا يعني تغيرًا في التركيب الجيني للفيروس، لافتًا إلى أن الفيروس لا يزال نوعا واحدا، واللقاح الذي يستخدم في أمريكا أو أوروبا يمكن استخدامه في مصر.





وأضاف "علي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم"، مساء اليوم الأحد، "تصريحات بريطانيا بأن السلالة الجديدة من كورونا خرجت عن السيطرة كلام مبالغ فيه، وعلى الرغم من تحور كورونا لا يزال اللقاح المكتشف قادرا على السيطرة عليه، وإنتاج أجسام مضادة".





ولفت أ ستاذ الفيروسات بالمعهد القومي للبحوث، إلى أن بروتوكول العلاج لمرضي كورونا فاعل حتى الآن، ويتم التعامل به مع الحالات بشكل جيد ولا داعي لتغييره.



