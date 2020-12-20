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تعليم

رفع الغياب من المدارس .. قرارات جديدة لوزير التعليم الآن

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:41 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تحاول أن تقوم بعمل توازن بين الحفاظ على أفراد المنظومة التعليمية مع استكمال العام الدراسي، لافتًا إلى أن هذا التوازن ليس سهلاً.

وقال: أرسلنا للمديريات كتابًا دوريًا بخصوص نظام الدراسة والتقييم خلال الفترة من الآن إلى نهاية الفصل الدراسي الأول، مشيًرا إلى أن هدفنا الحفاظ على الطلاب ونشعر بقلق الأهالي.

وأضاف وزير التربية والتعليم: وضعنا مجموعة من القرارات تتمثل فيما يلي :

- لن نحتسب الأيام الباقية من الترم الأول ضمن أيام الغياب، أي أن المدارس ستظل مفتوحة ومجموعات التقوية مُستمرة ولكن من يريد استكمال التعلم من المنازل لن نحسب له الغياب (تم رفع الغياب من المدارس)، مع العلم أنه لن يتم عمل أي حذف من المناهج .
- الدراسة ستستمر في المدارس الحكومية حتى 10 يناير وبعد ذلك سيتم التحضير للامتحانات.
- الطلاب من 4 ابتدائي حتى 3 إعدادي سيمتحنون تحريريا في لجان.
- طلاب أولى ثانوي سيؤدون امتحاناتهم إلكترونيًا في لجان.
- لن يتم استبدال الامتحانات بأبحاث لأي صف من الصفوف.
- لو حالت الظروف دون عقد امتحانات لطلاب المدارس بسبب كورونا لن يتم تصعيد الطلاب للعام الدراسي التالي.
- إلزام المدارس بتعريف الطلاب بطرق الوصول لقناة مدرستنا 1 وقناة مدرستنا 2 وتعريفهم بمواعيد وجداول بث الحصص .
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