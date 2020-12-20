موعد عودة مروان محسن ووليد سليمان لتدريبات الأهلي

كشفت مصادر خاصة بالأهلي، أن مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم ليس مصابًا كما قد يظن البعض.





وقالت المصادر، إن مروان محسن تغيب عن مباراتي الفريق الأحمر في مسابقة الدوري بناءً على طلبه، ولا يعاني من أي إصابة حاليًا.





وأضافت أن وليد سليمان سيعود للتدريبات عقب عودة الفريق من النيجر بعد أن حصل على حقنة لإزالة أورام الركبة التي كان يعاني منها.





ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى نيامي عاصمة النيجر؛ استعدادا لمواجهة فريق سونيديب، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويواجه الأهلي فريق سونيديب بطل النيجر، يوم الأربعاء المقبل، ومن المقرر أن تقام المباراة في العاصمة نيامي.





وكان الجهاز الفني قد أعلن قائمة اللاعبين والتي جاءت كالتالي:





محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر ومحمد شكري وسعد سمير.



