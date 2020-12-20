حتى 10 يناير.. التربية والتعليم: استمرار الدراسة بالمدارس الحكومية لمدة 3 أسابيع فقط

قال طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم، إن قرار عدم احتساب الأيام المتبقية من الفصل الأول غيابا، لا يعني حذف أجزاء من المناهج، معقبا: الوزارة وفرت قنوات تعليمية من أجل متابعة الدروس منزليا.









وأضاف "شوقي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، الوزارة قررت أن تقوم المدارس بشرح طرق الوصول إلى القنوات التعليمية للطلاب، معقبا: القنوات متاحة للجميع على الإنترنت والأرضي، بالإضافة إلى معرفتهم بمواعيد الشرح.









وأكمل: الوزارة قررت أن تستمر الدراسة في المدارس الحكومية لمدة 3 أسابيع فقط، أي حتى يوم 10 يناير، معقبا: بعد 10 يناير إلى آخر أجازة نصف العام.







