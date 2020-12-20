ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حتى 10 يناير.. التربية والتعليم: استمرار الدراسة بالمدارس الحكومية لمدة 3 أسابيع فقط

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:51 م
طارق شوقي، وزير التربية
طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
Advertisements
إسراء صبري
قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن قرار عدم احتساب الأيام المتبقية من الفصل الأول غيابا، لا يعني حذف أجزاء من المناهج، معقبا: الوزارة وفرت قنوات تعليمية من أجل متابعة الدروس منزليا.


وأضاف "شوقي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، الوزارة قررت أن تقوم المدارس بشرح طرق الوصول إلى القنوات التعليمية للطلاب، معقبا: القنوات متاحة للجميع على الإنترنت والأرضي، بالإضافة إلى معرفتهم بمواعيد الشرح.


وأكمل: الوزارة قررت أن تستمر الدراسة في المدارس الحكومية لمدة 3 أسابيع فقط، أي حتى يوم 10 يناير، معقبا: بعد 10 يناير إلى آخر أجازة نصف العام.


واسترسل: المدارس ستقوم بالتحضير للامتحانات في هذه الفترة، معقبا: الوزارة طلبت من المديريات توزيع امتحانات سنوات النقل بداية من 10 يناير حتى 5 فبراير منعا للتكدسات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. كل ما تريد معرفته عن تقسيط مصروفات المدارس الحكومية

قبل ساعات من انطلاق الدراسة.. ننشر قرارات وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

أجراس المدارس تدق بعد ساعات .. توفير كواشف حرارية وكمامات وغرف عزل لمكافحة كورونا.. تسليم الكتب المدرسية والتابلت في أول اسبوع .. وطارق شوقي: سيكون عاما دراسيا مختلفًا في كل شئ

وزير التعليم: سنستكمل الدراسة مهما تطور موقف كورونا ولن نخفف المناهج أو نلغي الامتحانات أو نرفع الغياب.. سنطلق مكتبة دروس إلكترونية أول ديسمبر.. وأخبار جديدة عن رواتب معلمي المدارس الخاصة في يناير

تعرف على موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس | تفاصيل

تعليم القاهرة: امتحانات الترم الأول في موعدها.. ونحذر من شائعات التأجيل

ترشيحاتنا

هل توقف مصر الرحلات مع بريطانيا بعد تفشي فيروس كورونا .. مصر للطيران ترد

لمواجهة سلالة كورونا الجديدة.. السعودية تعلق جميع الرحلات الجوية وتغلق المنافذ البرية والبحرية

الصحة: إطلاق الموقع الرسمي لتسجيل لقاح كورونا خلال أسبوع

لم أتوقع رحيله بتلك الطريقة.. إسماعيل يوسف يرد على تصريحات كهربا بشأن الزمالك

أول ما قاله Big Ramy بعد التتويج بـ مستر أولمبيا.. زوجته تكشف .. شاهد

حتى 10 يناير.. التربية والتعليم: استمرار الدراسة بالمدارس الحكومية لمدة 3 أسابيع فقط

Advertisements

لمواجهة سلالة كورونا الجديدة.. السعودية تعلق جميع الرحلات الجوية وتغلق المنافذ البرية والبحرية

وزير التعليم: مفيش إغلاق ولا تعليق للدراسة ولا أبحاث ولا امتحانات من البيت ولا حذف من المناهج

وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة

خطر مميت .. عميد معهد القلب السابق يكشف سرا خطيرا عن جسد بيج رامي

رفع الغياب من المدارس .. قرارات جديدة لوزير التعليم الآن

حتى 10 يناير.. التربية والتعليم: استمرار الدراسة بالمدارس الحكومية لمدة 3 أسابيع فقط

الصحة: تسجيل 664 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و29 حالة وفاة

خطر يهدد الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري

بعد تعليق السعودية لجميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين.. ما هي إجراءات المملكة لمكافحة سلالة كورونا الجديدة؟

إيطاليا تعلن تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا

التعليم : "مفيش امتحانات" لتلاميذ الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي

تتجاوز قيمتها مليون جنيه.. احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أثناء القيادة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب لعبة فيديو.. مهووس يصيب والدته بسكين وينهي حياة زوجها

طريقة عمل شعرية بالكاكاو .. خطوة بخطوة

يحمي من السرطان.. فوائد لن تصدق للبصل الأبيض على الصحة