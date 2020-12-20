لن نلغي المناهج أو نعدلها .. وزير التعليم: الامتحانات في لجان.. ولن تتم في المنزل أو بأبحاث

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، حقيقة إلغاء أجزاء في المناهج الدراسية وحقيقة إلغاء الامتحانات خلال العام الدراسي الحالي بسبب فيروس كورونا المستجد.









وقال شوقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام سي، إننا لن نذهب للعام الجديد بدون تقييم، متابعا: ولن نغير المحتوى الدراسي أو نعدل في المنهج.









وأضاف أن هذا أمر غير وارد، ولن يحدث، والامتحانات ستتم في لجان، ولن تتم في المنزل أو بأبحاث، مستدركا :"لو كورونا غلبتنا برضه هنكمل ويتم تأجيل العام الدراسي".









وتابع الوزير:"هنطلع خلال الساعة المقبلة كتاب دوري بخصوص الدراسة والتقييم من الآن وحتى آخر الدراسة في العام الحالي"، مشيرا إلى أننا نهدف من هذا الإجراء الحفاظ على الطلاب في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.









وأضاف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أننا "عملنا مجموعة من القرارات لنتأكد أن الطلاب أخذوا المحتوى التعليمي، ومن أجل هذا الأمر عملنا مصادر جديدة ومختلفة لتلقي الطالب العلم كله".









وتابع الوزير، أنه لم يحتسب الأيام الباقية غيابا ومن يخشى على أولاده ويستطيع التعلم من المنزل يفعل هذا الأمر بدون أي أزمة ولا نلزم الطالب بالحضور في المدرسة ولا يوجد غياب.









وأكمل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه هذا الامر لا يعقبه حذف أو إلغاء للمناهج وعلى الطالب أن يكون "عارف ما يذاكره قبل الجلوس في المنزل".



