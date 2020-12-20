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"الديهي" لـ مرشد الإخوان: "معركتكم مع الشعب وليس النظام.. والمتغطي بالأمريكان عريان"

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:18 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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عادل نصار
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إبراهيم منير، مرشد جماعة الإخوان في الخارج، طالب خلال مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعدم مساعدة ودعم مصر ماديًا ومعنويًا.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن إبراهيم منير استبعد فكرة إدراج واشنطن لتنظيم الإخوان جماعة إرهابية؛ لكون أمريكا ستحتاج لهم خلال الفترة المقبلة، معربًا عن استعداد الجماعة للجلوس والحوار مع النظام المصري بشروط من بينها الإفراج عن المعتقلين –على حد قوله-.

وتابع "الديهي" مخاطبًا "إبراهيم منير": "أنتو مين اللي عايزين تتحاوروا مع الدولة المصرية، هو أنتو حزب سياسي، ولا دولة داخل الدولة، معركتكم ليست مع النظام الحاكم، إنما مع الشعب المصري الذي قتلتوا وحرقتوا بعض أفراده، و تحاولون تشويه بلده في الخارج، أنتوا محكوم عليكم بما أنتم فيه الآن نتيجة نواياكم السيئة، أنتو بتستقوى بمين، المتغطي بالأمريكان والأوروبيين القارة العجوز عريان".

وشدد الإعلامي نشأت الديهي، على أن الإخوان انتهكوا حرمات الله ويفعلون أشد مما فعله الخوارج بأي عصر، مؤكدًا أن الجميع ضد الدين السياسي، ومن يربط هذه الفئة الباغية الحاقدة بالدين يرتكب خطيئة.
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