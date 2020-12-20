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تعليم

التعليم : "مفيش امتحانات" لتلاميذ الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:09 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم ، أن الصفوف من الأول وحتى الثالث الابتدائي ، لن يتم إجراء امتحانات للتلاميذ الدارسين بها.


وقالت وزارة التربية والتعليم :  يتم تقييم هذه الصفوف ، بناءً على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعيتها "الشفهية، التحريرية، المهارية"، باستخدام الأداء المتدرج.


وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أعلن عددا من القرارات الجديدة منذ قليل تمثلت في :


- عدم احتساب الأيام الباقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب - لمن يرغب فى ذلك - مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين فى الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية.
 

- على المدرسة توجيه الطلاب من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الإعدادى لمتابعة قناة مدرستنا (1)، وطلاب المرحلة الثانوية لمتابعة قناة مدرستنا (2) وإعلامهم بمواعيد بث القنوات التعليمية لمتابعة مراجعة المناهج الخاصة بهم، بالإضافة إلى مساعدتهم فى الدخول على المنصات الرقمية الخاصة بهم.


- استمرار الدراسة لمدة ثلاثة أسابيع من اليوم، على أن تكون امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بدءًا من يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021 وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول ليكون هناك مساحة كافية لإعداد جداول امتحانية تتيح تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعي بين الصفوف.


- يكون تقييم الطلاب طبقًا لمحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسى الأول كامًلا من خلال اختبار تحريرى وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة لذلك سلفًا بلجان امتحانية مراقبة ومؤمنة، من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المدرسة، والصف الثالث الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المديرية، وتعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيًا حسب جدول سوف تعلنه الوزارة لاحقًا.


- إتاحة دليل المعلم للصفوف من (KG1  وحتى الصف الثالث الابتدائى) على الموقع الرسمى للوزارة حتى يسترشد به السادة أولياء الأمور الراغبين في مساعدة أبنائهم الراغبين في البقاء بالمنزل.

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