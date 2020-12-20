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منوعات

مع نجوم الكرة المصرية .. مي حلمي تعلن تفاصيل برنامجها الجديد .. تفاصيل

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:14 م
مي حلمي
مي حلمي
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محمد بدران
أعلنت الإعلامية مي حلمي عن تعاقدها علي برنامج جديد علي قناة النهار، يجمعها بـ نجوم كرة القدم المصرية، و ذلك من خلال نشرها صورة عبر حسابها الرسمي علي موقع "انستجرام". وظهرت مي حلمي بصحبة " نجوم كرة القدم المصرية وائل جمعه ، بركات ، عصام الحضري ، محمد شوقي ، حسين ياسر المحمدي" و علقت علي الصورة قائلة : "Soon ⚽️⚽️⚽️ u r the starاكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكوره في الوطن العربي" 

 يذكر أن مي حلمي مذيعة رياضة بدأت مسيرتها من خلال برامج الراديو و انتقلت حاليا الي برامج تليفزيونية و اخر اعمال الاعلامية مي حلمي هو برنامج " الحكم " ، الذي يعرض علي قناة " الحدث اليوم ". 

 في سياق منفصل واصل كل من مي حلمي ومحمد رشاد إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى بعد إعلانهما الطلاق منذ أشهر. وتحدثت المذيعة مي حلمي لأول مرة عن أسباب انفصالها عن زوجها الفنان محمد رشاد. وظهرت مي حلمي، من خلال فيديو عبر "إنستجرام"، وأكدت أنها تعرضت لظلم كبير طوال فترة زوجها من محمد رشاد حتى قررت الانفصال، مشيرة إلى أن هناك نوعا من أنواع الخيانة بالعلاقة.  

من جانبه علق محمد رشاد، على الأمر من خلال منشور كتب من خلاله: "إن الله حليم ستار وإذ ابتليتم فاستتروا والسكوت مش ضعف ولكن اتقي شر الحليم إذا غضب". كانت الخلافات بينهما بدأت عندما قام الثنائي بإلغاء حفل زفافهما قبل إحيائه بساعات قليلة، وترددت حينها أقاويل تفيد بنقل مي حلمي إلى المستشفى، ومن ثم انتشرت أنباء تؤكد أن إلغاء حفل الزفاف بسبب مشاكل تخص "القايمة". بعد عدة أشهر، فاجأ كل من مي حلمي ومحمد رشاد الجمهور بإعلان زواجهما بشكل رسمي، ومن ثم أعلنت مي حلمي مرور زوجها بضائقة مادية من خلال فيديو ظهرت فيه وهي تبكي. وبعد مرور فترة قصيرة، أعلن الثنائئ الطلاق، حتى خرجت مي حلمي عن صمتها مفسرة أسباب انفصالهما.
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