ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لا نرجسية ولا تكريم لنفسي.. محمد صبحي يرد على منتقدي احتفالية 50 سنة فن

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:02 م
الفنان محمد صبحي
الفنان محمد صبحي
Advertisements
إسراء صبري
رد الفنان محمد صبحي، على منتقدي احتفالية 50 سنة فن، قائلا: ولا سمعته ولا ليا علاقة بيه..دول كتيبة مجهزة لنشر هذه الأقاويل..الحفلة ستذاع قريبا وحين إذاعتها يمكن لهم بالتعليق.

وأكمل: أنا بفتخر بالتمثال وأسعى لتكريم صاحب التمثال النحات جمال السجيني الذي نحت له هذا المجسم بعد عامين من بدء مسيرته الفنية، معقبا: هذا التمثال آخر ما قام به النحات.

وتابع "صبحي" خىل مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن تكريم الفنان لزملائة لم تحدث في التاريخ من قبل، ولهذا قررت أن أقوم بهذه الاحتفالية، معقبا: الفنان لا يستطيع أن ينجح بذاته.

وتابع: الفن مجموعة من الفنانين المتكاملين يقدموا حراك فني، ولا يوجد لأحدهم فضل على الآخر، معقبا: الاحتفالية كانت من أجل تكريم كل المشاركين معي، ولم أبوح بكلمة واحدة عن مسيرتي أو شخصيتي.

وأكد أنه كان يسعى إلى تكريم الناحت، معقبا: "أنا ولا كنت بكرم نفسي ولا نرجسية والكلام الهبل اللي بيتقال..دول كتيبة بتحضر المدافع في مثل هذه المواقف".

وأعرب عن سعادته بالأجواء التي شهدتها الاحتفالية، موضحا: الحالة التي كانت تجوب المكان والفنانين كانت أكبر فخر لي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كنت بضحك.. رامز أمير يرد على منتقديه بعد ظهوره بمهرجان الجونة.. فيديو

تكريم أسامة الشيخ في احتفالية 50 سنة فن لـ محمد صبحي

فردوس عبد الحميد تكشف لـ صدى البلد كواليس مشاركتها في احتفالية محمد صبحي 50 سنة فن.. فيديو

أخبار الفن| ابنة أحمد زاهر تتعرض لموقف محرج بسبب فستانها.. حقيقة إصابة عائلة محمود ياسين بـ كورونا.. عودة بطل ونيس للشاشة

محمد صبحى: لا يوجد ممثل صنع مسيرته وحده.. فيديو

أحدث ظهور لابنة سعاد نصر في احتفالية محمد صبحي

ترشيحاتنا

لن نلغي المناهج أو نعدلها .. وزير التعليم: الامتحانات في لجان.. ولن تتم في المنزل أو بأبحاث

التعليم : "مفيش امتحانات" لتلاميذ الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي

ممسكان بأيدي بعضهما وأيادي أبنائهما .. كورونا تخطف زوجين للموت

عيب قوي.. حلمي بكر يرد بقوة على زوجة أحمد عدوية عبر صدى البلد

حقيقة خروج سلالة كورونا الجديدة عن السيطرة.. أستاذ فيروسات يوضح ..فيديو

رفع الغياب من المدارس .. قرارات جديدة لوزير التعليم الآن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 حيل طبيعية للتخلص من الدوخة في أقل وقت

اكتشاف مفاجئ .. نوع توابل يحمي من الإصابة بفيروس كورونا

مش للدايت بس .. الأفوكادو يساعد في الحفاظ على صحة معدتك.. تفاصيل