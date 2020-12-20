برلماني يطالب نقابة الأطباء بحل أزمة انتحال صفة طبيب

استنكر النائب سامي المشد أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، كثرة حالات المنشآت الطبية غير المرخصة معقبا "كل يوم حالة لعيادة أو صيدلية شغالة من غير ترخيص"، ما يصبح الأمر أكثر تعقيدا ويسلتزم حلا جذريا للحد من الآثار السلبية الناجمة لافتتاح هذه المراكز دون أن تتوافى شروطها طبقا للائحة التنفيذية الخاصة بقانون تنظيم المنشآت الطبية.





طالب "المشد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بضرورة تفعيل دور العلاج الحر وذلك بشن حملات رقابية على تلك المنشأة التي تسير علي نهج مخالف لأخلاقيات الطب والقانون أيضا، فلابد من تكثيف الرقابة ولا سيما في قرى الريف والصعيد والمناطق الشعبية باعتبارها بؤرة الانتشار الكبرى حيث يستغلون بساطة الناس بها.





كما أشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون الخاص بتنظيم المنشآت ينص بالغلق لمن يدشن أي منشأة طبية مهما إختلف نوعها ( مستشفي- عيادة – صيدلية – مصحة لعلاج الإدمان) وغيرها من مراكز الخدمات الطبية في حالة الفتح والتشغيل بدون ترخيص، ولكن تطور الأمر بهؤلاء المخالفين إلى اللجوء إلى صفحة انتحال الطبيب ومن ثم يجب على النقابة التدخل بهذا الشأن لوقف هذا النوع من الجرائم الخطرة التي من عواقبها تهديد صحة وسلامة المواطنين نتيجة الجهل وعدم التخصص والمهنية.





وتابع النائب حديثه قائلا: لابد من تضافر جهود وزارة الصحة مع الأجهزة الأمنية التي لها الفضل الكبير في الإمساك بهذه العناصر، لذا أود أن أوجه كل الشكر والدعم لتلك الأجهزة ولكن تقع المسئولية بالمقام الأول علي المنظومة الصحية.





جاء ذلك بعد أن قررت جهات التحقيق حبس طبيبة تغذية مزيفة، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بعرض وبيع ادوية ومكملات غذائية بدون ترخيص داخل عيادة للتغذية العلاجية بمصر الجديدة.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمة واعداد تقرير بذلك.





كما امرت جهات التحقيق بارسال المضبوطات لمصلحة الطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير بخواصها.





وكان رجال مباحث القاهرة القوا القبض علي طبيبة تغذية مزيفة اثناء تواجدها داخل مركز للتخسيس بمصر الجديدة .





وكان ضباط مباحث التموين بالقاهرة تمكنوا بالتنسيق مع الادارة العامة للتفتيش الصيدلى من ضبط المسئولة عن عيادة للتغذية العلاجية بمصر الجديدة لقيامها بعرض وبيع ادوية ومكملات غذائية بدون ترخيص.





وتبين قيام المتهمة بمزاولة المهنة بدون ترخيص وحيازتها ادوية وعقاقير مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة .





وعثر بداخل العيادة على ٩٣ الف قرص دوائى (كريمات ،زيوت تخسيس ، جيل للتخسيس ) وجهاز كمبيوتر خاص بالرمد و١٢ جهاز طبى يستخدم فى تجميل ونحت أجزاء الجسم وجميعها مجهولة المصدر ، واعترفت بما نسب اليها.