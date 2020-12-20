ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حان الآن لـ أدهم نابلسي تكسر حاجز الـ 16 مليون مشاهدة .. فيديو

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:22 م
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
حقق فيديو كليب أغنية "حان الآن" للفنان أدهم نابلسي، نجاحًا كبيرًا وكسر حاجز الـ 16 مليون مشاهدة بعد فترة قصيرة من طرحها عبر اليوتيوب.

تقول كلمات الأغنية: "وتعبيرا عن الحالة اللي جوايا.. هقول كل الكلام دلوقتي لعنيكي.. وجودك جنبي بالنسبالي ده كفاية.. موافق أعمل أي حاجة ترضيكي.. وحان الآن.. حبك ف قلبي ياخدله مكان.. ده مالي قلبي ولسه كمان".

عاوز سنين عشان اوصف فيه.. وننسى زمان.. حياتنا الجايه بالألوان.. معاكي انتي بجد عشان.. لقيت فيكي اللي بحلم بي.. وتقديرا عن الوضع اللي انا عايشوا.. هسيب كل اللي هيعطلني عن حبك.. وتحديدا هقول كل اللي انا حاسه.. انا مرتاح وانا عايش هنا جنبك".

أغنية "حان الآن" لـ أدهم نابلسي، كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد ياسر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أغنية حان الآن لـ أدهم نابلسي تريند رقم 3 على يوتيوب

حان الآن لـ أدهم نابلسي تقترب من مليونى مشاهدة.. فيديو

حان الآن لـ أدهم نابلى تتخطى حاجز الـ3 ملايين مشاهد.. فيديو

حان الآن لـ أدهم نابلسي تقترب من كسر حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة

عمرو الشاذلي لـ"صدى البلد": سعيد بالتعاون مع أدهم النابلسي ونجاح أغنية حان الآن

قالوا لـ صدى البلد| أحمد مجدي: «الغراب» فيلم سوداوي دموي عنيف.. ورشا مهدى: جمهور الملكي يستحق اللقب الأفريقي

ترشيحاتنا

الجندي المجهول .. من هي زوجة بيج رامي بطل مستر أولمبيا؟

بالأحمر الناري .. ندى بسيوني تستعرض رشاقتها بإطلالة جريئة.. شاهد

هاني شاكر يعلن حقيقة ترشحه لرئاسة الزمالك خلفا لمرتضى منصور

حقيقة تطفيش لاعبي الفريق الأول لنادي الزمالك؟.. وزير الرياضة يوضح

أخبار النادي الأهلي.. مدة غياب ناصر ماهر.. وخطر يهدد القلعة الحمراء قبل لقاء الزمالك

زوجة بطل العالم: كل أكل بيج رامي في المنزل والنظام بيتغير كل أسبوع

Advertisements

لمواجهة سلالة كورونا الجديدة.. السعودية تعلق جميع الرحلات الجوية وتغلق المنافذ البرية والبحرية

وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة

وزير التعليم: مفيش إغلاق ولا تعليق للدراسة ولا أبحاث ولا امتحانات من البيت ولا حذف من المناهج

خطر مميت .. عميد معهد القلب السابق يكشف سرا خطيرا عن جسد بيج رامي

رفع الغياب من المدارس .. قرارات جديدة لوزير التعليم الآن

حتى 10 يناير.. التربية والتعليم: استمرار الدراسة بالمدارس الحكومية لمدة 3 أسابيع فقط

الصحة: تسجيل 664 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و29 حالة وفاة

خطر يهدد الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري

بعد تعليق السعودية لجميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين.. ما هي إجراءات المملكة لمكافحة سلالة كورونا الجديدة؟

إيطاليا تعلن تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا

تتجاوز قيمتها مليون جنيه.. احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أثناء القيادة.. فيديو

التعليم : "مفيش امتحانات" لتلاميذ الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب لعبة فيديو.. مهووس يصيب والدته بسكين وينهي حياة زوجها

طريقة عمل شعرية بالكاكاو .. خطوة بخطوة

يحمي من السرطان.. فوائد لن تصدق للبصل الأبيض على الصحة