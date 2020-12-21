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أخبار البلد

بعد انتشارها في بريطانيا ودول أوروبية.. السلالة الجديدة من كورونا تتصدر تويتر

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:04 ص
السلالة الجديدة
السلالة الجديدة
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #السلالة_الجديدة بعد ظهور نوع جديد من فيروس كورونا المستجد سريع الانتشار في بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎#السلاله_الجديده شي طبيعي بأن الفايروس يتطور ولكن اللقاح نفسة لايحتاج تغيير !!" و "‏واضح انه تسخين للسنه الجديدة  والظاهر ان مؤامره المليار الذهبي فقط يبقون على وجه الأرض حقيقه  ‎#السلالة_الجديدة ‎#كورونا_الجديد".

وقال آخرون: "‏اللهُم إن هذا المرض هو جُند من جنُودك تُصيبُ به من تشاء وتصرفهُ عن من تشاء اللهُم اصرفه عن بلادنا وبيُوتنا وأهالينا ‎#السلاله_الجديدهً" و" ‏‎#السلاله_الجديده هذا فيروس والا نظام ios كل فتره مسوي لنفسه تحديث!".

وأعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، إغلاق ميناء دوفر في البلاد، بسبب التحور الجديد في فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

فيما قرر الحكومة البريطانية، عقد اجتماع أزمة، اليوم الإثنين، من أجل بحث منع السفر، بسبب حدوث تحور جديد في فيروس كورونا. 

وعقد المجلس الأوروبي ، أمس الأحد، اجتماعا لممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمناقشة الوضع مع سلالة كورونا كوفيد 19 المتحولة المكتشفة مؤخرًا في المملكة المتحدة والإجراءات ذات الصلة ، وفقًا لما قاله مصدر في المؤسسات الحكومية في الاتحاد الأوروبي.

وقال المصدر للصحفيين إن رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل عقد الاجتماع لتبادل المعلومات حول آخر التطورات المرتبطة بمتغير كوفيد 19 الجديد سريع الانتشار.

وفي المملكة المتحدة ، تخضع أجزاء كبيرة من جنوب شرق إنجلترا ، بما في ذلك لندن ، الآن لمستوى جديد وأكثر صرامة من القيود في محاولة للحد من الفيروس سريع الانتشار.

وأعلنت دول أوروبية، بما في ذلك أيرلندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا ، الأحد ، وقف الرحلات الجوية والسفر من المملكة المتحدة. تختلف التدابير وهي في البداية قصيرة الأجل بشكل عام.


وسيعقد اجتماع للاتحاد الأوروبي صباح الاثنين لمناقشة استجابة أكثر تنسيقا.

وتفرض الدول حظر سفر في المملكة المتحدة على متغير جديد.

جاءت الخطوة الهولندية بعد أن كشفت الاختبارات التي أجريت على عينات مأخوذة في هولندا في وقت سابق من هذا الشهر عن نفس النوع الجديد من فيروس كورونا الذي تم الإبلاغ عنه في المملكة المتحدة.
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