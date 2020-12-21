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أخبار العالم

سلالة جديدة لـ كورونا.. دولة أوروبية تقيد حركة الطيران مع بريطانيا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:33 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت السلطات الكندية، تقييد حركة الطيران القادمة من بريطانيا، وذلك عقب اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في بريطانيا. 

وقالت السلطات الكندية، إن هذا القرار لا يشمل رحلات الشحن، أو رحلات الترانزيت في الأراضي الكندية. 

وقررت الحكومة الإيرانية، اليوم الإثنين، تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا، وسط مخاوف من تفشي سلالة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الجديدة. 

وأعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، إغلاق ميناء دوفر في البلاد، بسبب التحور الجديد في فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

فيما قرر الحكومة البريطانية، عقد اجتماع أزمة، اليوم الإثنين، من أجل بحث منع السفر، بسبب حدوث تحور جديد في فيروس كورونا. 

وعقد المجلس الأوروبي ، أمس الأحد ،اجتماعا لممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمناقشة الوضع مع سلالة كورونا كوفيد 19 المتحولة المكتشفة مؤخرًا في المملكة المتحدة والإجراءات ذات الصلة ، وفقًا لما قاله مصدر في المؤسسات الحكومية في الاتحاد الأوروبي.

وقال المصدر للصحفيين إن رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل عقد الاجتماع لتبادل المعلومات حول آخر التطورات المرتبطة بمتغير كوفيد 19 الجديد سريع الانتشار.

وفي المملكة المتحدة ، تخضع أجزاء كبيرة من جنوب شرق إنجلترا ، بما في ذلك لندن ، الآن لمستوى جديد وأكثر صرامة من القيود في محاولة للحد من الفيروس سريع الانتشار.

وأعلنت دول أوروبية، بما في ذلك أيرلندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا ، الأحد ، وقف الرحلات الجوية والسفر من المملكة المتحدة.

تختلف التدابير وهي في البداية قصيرة الأجل بشكل عام.

وسيعقد اجتماع للاتحاد الأوروبي صباح الاثنين لمناقشة استجابة أكثر تنسيقا.

وتفرض الدول حظر سفر في المملكة المتحدة على متغير جديد.

جاءت الخطوة الهولندية بعد أن كشفت الاختبارات التي أجريت على عينات مأخوذة في هولندا في وقت سابق من هذا الشهر عن نفس النوع الجديد من فيروس كورونا الذي تم الإبلاغ عنه في المملكة المتحدة.
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