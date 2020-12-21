التربية والتعليم: كورونا لو غلبتنا هنأجل العام الدراسي واستمرار الدراسة لمدة 3 أسابيع فقط

وأوضح الوزارة طلبت من المديريات توزيع امتحانات سنوات النقل بداية من 10 يناير حتى 5 فبراير منعا للتكدسات، معقبا "تقييم الطلاب سيكون طبقا للمقرر حتى نهاية الفصل الدراسي الأول".

وأكمل: الوزارة قررت أن تستمر الدراسة في المدارس الحكومية لمدة 3 أسابيع فقط، أي حتى يوم 10 يناير، معقبا: بعد 10 يناير إلى آخر أجازة نصف العام.





واسترسل: المدارس ستقوم بالتحضير للامتحانات في هذه الفترة، معقبا: الوزارة طلبت من المديريات توزيع امتحانات سنوات النقل بداية من 10 يناير حتى 5 فبراير منعا للتكدسات.

وأكد على أن "الامتحانات ستتم من داخل لجان معقمة وفقا للإجراءات الاحترازية"، موضحا "امتحانات الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي سيكون تحريريا داخل اللجان، وفيما يخص الصف الأول والثاني الثانوي ستكون الامتحانات إلكترونية ولكن داخل لجان أيضا".