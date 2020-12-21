التربية والتعليم: كورونا لو غلبتنا هنأجل العام الدراسي واستمرار الدراسة لمدة 3 أسابيع فقط

وزير التعليم: تلاميذ الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي ملهمش امتحانات
"لو كورونا غلبتنا هنأجل العام الدراسي".. وزير التعليم: لا انتقال للصفوف التالية دون تقييم
التربية والتعليم: توزيع امتحانات النقل بداية من 10 يناير حتى 5 فبراير
حتى 10 يناير.. التربية والتعليم: استمرار الدراسة بالمدارس الحكومية لمدة 3 أسابيع فقط
لن نلغي المناهج أو نعدلها .. وزير التعليم: الامتحانات في لجان.. ولن تتم في المنزل أو بأبحاث
استكمال الدراسة من المنزل متاح.. طارق شوقي: عدم احتساب باقي أيام الترم الأول غياب
شاهد| وزير التعليم يعلنها صريحة: اللي خايف على ولاده يعلمهم في المنزل
"لو كورونا غلبتنا هنأجل العام الدراسي".. وزير التعليم: لا انتقال للصفوف التالية دون تقييم
التربية والتعليم: توزيع امتحانات النقل بداية من 10 يناير حتى 5 فبراير
حتى 10 يناير.. التربية والتعليم: استمرار الدراسة بالمدارس الحكومية لمدة 3 أسابيع فقط
لن نلغي المناهج أو نعدلها .. وزير التعليم: الامتحانات في لجان.. ولن تتم في المنزل أو بأبحاث
استكمال الدراسة من المنزل متاح.. طارق شوقي: عدم احتساب باقي أيام الترم الأول غياب
شاهد| وزير التعليم يعلنها صريحة: اللي خايف على ولاده يعلمهم في المنزل
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة قررت عدم احتساب ما تبقي من أيام الفصل الدراسي الاول ضمن أيام الغياب لمن يرغب في ذلك، مشيرا إلى أن المدارس مازالت تعمل كما هي وبنفس عمل مجموعات التقوية ولكن من يخاف علي أولاده من الذهاب الي المدارس فعليه استكمال المواد الدراسية علي المنصات التعليمية المختلفة التي وفرتها الوزارة للطلاب.
وأضاف «شوقي» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي مصر، أن الهدف الأساسي للوزارة هو استكمال المحتوي الدراسي لهذا العام بشتي الطرق حتي يتم امتحان الطلاب وتقيمهم وانتقالهم للصفوف الأخري.
وتابع: "الامتحانات ستتم في لجان وليس في المنزل أو إلكترونيا، معقبا: "لو كورونا غلبتنا برضه هنكمل ويتم تأجيل العام الدراسي".
وأضاف:"هنطلع خلال الساعة المقبلة كتاب دوري بخصوص الدراسة والتقييم من الآن وحتى آخر الدراسة في العام الحالي"، مشيرا إلى أننا نهدف من هذا الإجراء الحفاظ على الطلاب في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح الوزارة طلبت من المديريات توزيع امتحانات سنوات النقل بداية من 10 يناير حتى 5 فبراير منعا للتكدسات، معقبا "تقييم الطلاب سيكون طبقا للمقرر حتى نهاية الفصل الدراسي الأول".
وأكد على أن "الامتحانات ستتم من داخل لجان معقمة وفقا للإجراءات الاحترازية"، موضحا "امتحانات الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي سيكون تحريريا داخل اللجان، وفيما يخص الصف الأول والثاني الثانوي ستكون الامتحانات إلكترونية ولكن داخل لجان أيضا".
وأكمل: الوزارة قررت أن تستمر الدراسة في المدارس الحكومية لمدة 3 أسابيع فقط، أي حتى يوم 10 يناير، معقبا: بعد 10 يناير إلى آخر أجازة نصف العام.
واسترسل: المدارس ستقوم بالتحضير للامتحانات في هذه الفترة، معقبا: الوزارة طلبت من المديريات توزيع امتحانات سنوات النقل بداية من 10 يناير حتى 5 فبراير منعا للتكدسات.