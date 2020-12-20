وزير التعليم: تلاميذ الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي ملهمش امتحانات

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة قررت عدم احتساب ما تبقي من أيام الفصل الدراسي الاول ضمن أيام الغياب لمن يرغب في ذلك، مشيرا إلى أن المدارس مازالت تعمل كما هي وبنفس عمل مجموعات التقوية ولكن من يخاف علي أولاده من الذهاب الي المدارس فعليه استكمال المواد الدراسية علي المنصات التعليمية المختلفة التي وفرتها الوزارة للطلاب.





وأضاف «شوقي» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي مصر، أن الهدف الأساسي للوزارة هو استكمال المحتوي الدراسي لهذا العام بشتي الطرق حتي يتم امتحان الطلاب وتقيمهم وانتقالهم للصفوف الأخري.





وتابع وزير التربية والتعليم أن التلاميذ من الصف الاول وحتي الثالث الابتدائي في نظام التعليم الجديد ليس لهم امتحانات نهائيا ولكن لهم تقييمات علي الأنشطة التي كانت تتم داخل المدرسة.





وفي سياق آخر قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة طلبت من المديريات توزيع امتحانات سنوات النقل بداية من 10 يناير حتى 5 فبراير منعا للتكدسات، معقبا: تقييم الطلاب سيكون طبقا للمقرر حتى نهاية الفصل الدراسي الأول.





وأكمل "شوقي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": الامتحانات ستتم من داخل لجان معقمة وفقا للإجراءات الاحترازية، معقبا: امتحانات الصف الثاني الإبتدائي وحتى الصف الثاني الأعدادي سيكون تحريري داخل اللجان، وفيما يخص الصف الأول والثاني الثانوي ستكون الامتحانات إلكترونية ولكن داخل لجان أيضا.



