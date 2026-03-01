نيويورك تايمز: معلومات استخباراتية غيرت ساعة الصفر.. اجتماع مع خامنئي عجل بالهجوم

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أن العملية العسكرية ضد إيران كان من المقرر تنفيذها ليلا «تحت جنح الظلام»، قبل أن يؤدي تسريب معلومات دقيقة عن اجتماع رفيع المستوى إلى تغيير موعد الهجوم بشكل مفاجئ.

ووفقا للتقرير، حصلت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، بالتعاون الوثيق مع نظيرتها الأمريكية، على معلومات حاسمة تتعلق بمكان انعقاد اجتماع لكبار المسؤولين الإيرانيين داخل مجمع محصن، وبحضور المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

هذه المعطيات، بحسب الصحيفة، دفعت صناع القرار إلى تعديل الخطة الأصلية وتنفيذ العملية نهارًا، بالتزامن مع انعقاد الاجتماع.

وأفاد التقرير أن القرار المفاجئ غير مسار العملية بالكامل، إذ تم تحديد «ساعة الصفر» لتتزامن مع وجود القيادات في موقع واحد، ما أدى – وفق المصادر – إلى استهداف عدد كبير من كبار القادة في الدقائق الأولى من اندلاع المواجهة.