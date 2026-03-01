قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش دمر عشرات منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية
أيمن يونس: الزمالك لا يتأثر برحيل النجوم ويُعوّضهم بالأفضل
التلفزيون الإيراني: الهجمات الأمريكية الإسرائيلية استهدفت القادة خلال اجتماع مجلس الدفاع
الرئيس اللبناني يدعو المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع طارئ لبحث التطورات الراهنة
العراق يعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام بعد مقتل خامنئي
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم فى الدوري المصري والقناة الناقلة
نيويورك تايمز: معلومات استخباراتية غيرت ساعة الصفر.. اجتماع مع خامنئي عجل بالهجوم
هل إزالة شعر الوجه وتنظيف الحواجب في نهار رمضان يبطل صيام المرأة؟
العراق يعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد بعد مقتل خامنئي
مواعيد إذاعة حل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة بقناة مدرستا 3
جيش الاحتلال الإسرائيلي: سلاح الجو أحبط استعدادات لإطلاق صواريخ من إيران
ترامب يحذر إيران من شن هجمات جديدة
ديني

هل إزالة شعر الوجه وتنظيف الحواجب في نهار رمضان يبطل صيام المرأة؟

أمل فوزي

لاشك أن هناك الكثير من الفتيات يتساءلن عن هل إزالة شعر الوجه وتنظيف الحواجب يبطل الصيام للمرأة ؟ باعتباره أحد المسائل المطروحة مع ضيق وقت الإفطار - ليل رمضان-، خاصة وأن الصيام يستغرق ما يزيد عن 13 ساعة يومية، وهو ما لا يتسع مع ليله القيام بمثل هذه الأمور، ومن هنا تنبع أهمية معرفة هل إزالة شعر الوجه وتنظيف الحواجب في نهار رمضان يبطل الصيام للمرأة؟.

هل إزالة شعر الوجه يبطل الصيام للمرأة؟

ورد في مسألة هل إزالة شعر الوجه في نهار رمضان يبطل الصيام للمرأة ؟ ، أن إزالة الشعر أثناء الصيام ليست حرامًا ويكون الصوم صحيحًا، فكل هذا لا يؤثر في الصيام ولكن الذى يفسد الصيام ويبطله هو أي شيء يدخل إلى الجوف أو يخرج كالشهوة.

وجاء أن  إزالة الصائم لشعر رأسه أو شعر بدنه في أي موضع غير مؤثر على صومه، لا يبطل الصوم، ومن ثم فإن إزالة الشعر أثناء الصيام لا يبطله ولا ينقص من أجر الصوم ولا يؤثر في صحته، ولا مانع من ذلك، فإزالة الشعر والنظافة وما إلى ذلك جائز ولا يؤثر على صيام المرأة، حيث إن إزالة المرأة لشعر الوجه والجسم لا يبطل الصيام وليس من المفطرات .

هل تنظيف الحواجب يبطل الصيام للمرأة؟

وورد في مسألة هل تنظيف الحواجب في نهار رمضان يبطل الصيام للمرأة ؟، أنه في حال قامت المرأة بإزالة الشعر سواء الوجه أو الجسم في نهار رمضان، فإن هذا لا يُفسد صيامها.

وجاء أنه لم يرد أن أحدًا من أهل العلم ذهب إلى أن إزالة الشعر تبطل الصوم، إلا إذا كان شعرًا يحرم على الشخص إزالته كشعر اللحية للرجل أو الحاجبين للرجل والمرأة، فإنه يكون قد ارتكب محرمًا، ومن ارتكب محرمًا متعمدًا بطل صومه عند بعض أهل العلم، وأكثر العلماء على خلاف ذلك وهو الراجح، لقول الإمام أحمد رحمه الله: «لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم».

حكم إزالة الشعر في نهار رمضان

وجاء في حكم إزالة الشعر أثناء الصيام، أن إزالة الشعر لا تفسد الصيام، فإزالة الصائم لشعر رأسه أو شعر بدنه في أي موضع غير مؤثرة على صومه.

حكم إزالة شعر الإبط والعانة أثناء الصيام

فيه ورد أن إزالة شعر العانة والإبط هو سنة من سنن الفطرة، ويستحب للإنسان ألا يبقي هذا الشعر شعر العانة والإبط ، ومن يبقي شعر العانة والإبط يكون مخالفًا للسنة، ولا إثم عليه لأن إزالة شعر العانة والإبط ليست واجبة، ولكنها من السنن النبوية.

