"لو كورونا غلبتنا هنأجل العام الدراسي".. وزير التعليم: لا انتقال للصفوف التالية دون تقييم

وأضاف:"هنطلع خلال الساعة المقبلة كتاب دوري بخصوص الدراسة والتقييم من الآن وحتى آخر الدراسة في العام الحالي"، مشيرا إلى أننا نهدف من هذا الإجراء الحفاظ على الطلاب في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدولة قررت استكمال المحتوى الدراسي لجميع السنوات بدون إلغاء أو حذف، ولن يتم الانتقال إلى العام الجديد بدون تقييم.وأكمل "شوقي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، : من مصلحتنا أننا نمشي على الجدول..مفيش نية لإلغاء الامتحانات، وعازمين على التقييم واستمرار العام الدراسي دون حذف أو إلغاء.وتابع: "الامتحانات ستتم في لجان وليس في المنزل أو إلكترونيا، معقبا: "لو كورونا غلبتنا برضه هنكمل ويتم تأجيل العام الدراسي".