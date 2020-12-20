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التربية والتعليم: توزيع امتحانات النقل بداية من 10 يناير حتى 5 فبراير

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:01 م
طارق شوقي، وزير التربية
طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
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إسراء صبري
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة طلبت من المديريات توزيع امتحانات سنوات النقل بداية من 10 يناير حتى 5 فبراير منعا للتكدسات، معقبا "تقييم الطلاب سيكون طبقا للمقرر حتى نهاية الفصل الدراسي الأول".

وأكد "شوقي"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "الامتحانات ستتم من داخل لجان معقمة وفقا للإجراءات الاحترازية"، موضحا "امتحانات الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي سيكون تحريريا داخل اللجان، وفيما يخص الصف الأول والثاني الثانوي ستكون الامتحانات إلكترونية ولكن داخل لجان أيضا".

وأضاف "الدولة ستكمل المنهج الدراسي هذا العام بدون تعديل أو حذف"، معقبا "لن يحدث حذف، والامتحانات ستتم في لجان، ولن تتم في المنزل أو بأبحاث، لو كورونا غلبتنا برضه هنكمل ويتم تأجيل العام الدراسي".

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